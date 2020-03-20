***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.03.2020 18:10
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TEMSİLCİ: A. METE ÇAKMAKCI) Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11,11 B Bağımsız Üye Değil
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
İHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi Başkanı
MERAL MURATHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.03.2020 İcrada Görevli Değil TSKB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831123
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5506
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5532
En Düşük
6,4561
18:057,0168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0155
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05314,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 4,31
|Açılış
|: 314,33
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7067
|7,7454
|% 2,84
|
|Frank
|6,6400
|6,6800
|% 0,44
|
|Riyal
|1,7373
|1,7460
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.493
|1.493
|21,19
|
|Altın Gr.
|314
|314
|3,65
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,56
|12,60
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,65
|0,11
|
|B. Petrol
|27,36
|27,36
|-1,11
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
Yüzde 9.35 oranında artışla 11.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 844, 995 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -319, 37 kaybederek (% -0.31 ) 103, 230
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TSPOR, GARAN
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17:56XU100
Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem