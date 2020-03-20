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***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

20.03.2020 18:10
GÜNCEL HABERLER



***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye Değil
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TEMSİLCİ: A. METE ÇAKMAKCI) Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11,11 B Bağımsız Üye Değil
RİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye Değil
VOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
İHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
SELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi Başkanı
MERAL MURATHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.03.2020 İcrada Görevli Değil TSKB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değil




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831123


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Riyal 1,7373 1,7460 % 0,12  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.493 1.493 21,19  
Altın Gr. 314 314 3,65  
Cumhuriyet 2.100 2.132 28,00  
Tam 2.087 2.141 33,52  
Yarım 1.009 1.036 16,22  
Çeyrek 506 518 8,11  
Gümüş.Ons 12,56 12,60 0,47  
Gümüş Gr. 2,65 2,65 0,11  
B. Petrol 27,36 27,36 -1,11  
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