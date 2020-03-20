***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı YÖNETİM KURULU BAŞKANI T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Bağımsız Üye DeğilTÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TEMSİLCİ: A. METE ÇAKMAKCI) Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11,11 B Bağımsız Üye DeğilRİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Bağımsız Üye DeğilVOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeİHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli Bağımsız Üye Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıSELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen Bağımsız Üye Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi BaşkanıMERAL MURATHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.03.2020 İcrada Görevli Değil TSKB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye Değilhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831123BIST