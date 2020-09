***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviSENAR AKKUŞ Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKANI T. İş Bankası A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye DeğilRİZA İHSAN KUTLUSOY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Evet Bağımsız Üye DeğilVOLKAN KUBLAY Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ T. İş Bankası A.Ş. Birim Müdürü Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyeİHSAN ELGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ Startups.watch Kurucu Ortaklığı ve Özyeğin Üniversitesi Misafir Girişimci Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanıSELİM YAZICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU ÜYESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİSYEN Evet Bağımsız Üye Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsan Yönetim Komitesi BaşkanıMERAL MURATHAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 17.03.2020 İcrada Görevli Değil TSKB GENEL MÜDÜR YARDIMCISI Evet Bağımsız Üye DeğilTÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI AHMET METE ÇAKMAKCI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İcrada Görevli Değil YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ T. Teknoloji Geliştirme Vakfı Genel Sekreter 11.11 B Bağımsız Üye DeğilYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerA. MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiS.BURAK BAYHAN KIDEMLİ DİREKTÖR KIDEMLİ YÖNETİCİ. DİREKTÖR Toksöz Spor Malzemeleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiNevotek Bilişim Ses ve İletişim Sis.San. ve Tic. A.Ş. Ses ve iletişim sistemleri 23461104 22375934 TRY 95,37 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş Tıbbi aletler imali ve ticareti 40921380 39785798 TRY 97,22 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş Spor giyim ve ürünleri 37550000 34031979 TRY 90,63 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Bilişim Teknolojileri 1398625 356675 TRY 25,50 Girişim şirketi (İştirak)Tatilbudur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş. Tur Operatörlüğü 800000 320000 TRY 40 Girişim şirketi (İştirak)Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Restoran işletmeciliği 5195583 4341973 TRY 83,57 Girişim şirketi (Bağlı Ortaklık)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876557BIST