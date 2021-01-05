***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
05.01.2021 19:32
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
A. MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897244
BIST
18:051.490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -5,87
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
18:057,3929
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
18:059,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1251
En Düşük
9,0475
18:05463,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,20
|Açılış
|: 463,60
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
466,23
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOGUB
|4,73
|57.044.621
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.724.659
|% 10,00
|
|DGGYO
|9,24
|5.602.112
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.863.791
|% 10,00
|
|TKFEN
|18,21
|1.686.967.575
|% 9,98
|
|OLMIP
|10,80
|4.135.223
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|662.998
|% -10,00
|
|EMNIS
|33,30
|601.647
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|248.518.334
|% -9,99
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|GUBRF
|69,75
|2.497.104.118
|% -9,94
|
|GARAN
|10,10
|2.090.950.527
|% -2,13
|
|KOZAL
|105,80
|1.837.424.014
|% -0,47
|
|EKGYO
|2,38
|3.558.929.623
|% 1,28
|
|PETKM
|5,28
|2.558.639.646
|% 6,02
|
|YKBNK
|3,05
|943.802.320
|% -0,65
|
|KARSN
|3,60
|1.111.047.811
|% 0,84
|
|ISGYO
|2,69
|768.059.204
|% -3,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3851
|7,3876
|% -0,47
|
|Euro
|9,0830
|9,0962
|% 0,03
|
|Sterlin
|10,0313
|10,0816
|% -0,04
|
|Frank
|8,3739
|8,4244
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9630
|1,9729
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|7,14
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-0,53
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,47
|27,51
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|0,02
|
|B. Petrol
|52,84
|52,84
|1,75
|