***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerA. MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897244BIST