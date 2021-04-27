***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerA. MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu ÜyesiKORAY DOĞANÇAY KIDEMLİ DİREKTÖR DİREKTÖR, KIDEMLİ DİREKTÖR Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tatil Budur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıBURÇE KABATEPE KIDEMLİ DİREKTÖR DİREKTÖR, KIDEMLİ DİREKTÖR Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekilihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931402BIST