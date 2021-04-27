***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
27.04.2021 18:22
***ISGSY*** İŞ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
A. MURAT ÖZGEN GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR Bayek Tedavi Sağlık Hizmetleri ve İşletmeciliği A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Gullseye Lojistik Teknolojileri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
KORAY DOĞANÇAY KIDEMLİ DİREKTÖR DİREKTÖR, KIDEMLİ DİREKTÖR Mikla Yiyecek ve İçecek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Toksöz Spor Malzemeleri Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Tatil Budur Seyahat Acenteliği ve Turizm A.Ş.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
BURÇE KABATEPE KIDEMLİ DİREKTÖR DİREKTÖR, KIDEMLİ DİREKTÖR Ortopro Tıbbi Aletler Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Radore Veri Merkezi Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931402
BIST
18:051.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,09
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
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1.395
En Düşük
1.380
18:058,2151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0101
|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1800
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8,2452
En Düşük
8,1552
18:059,9620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
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|Açılış
|: 9,8150
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|Önceki Kapanış
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9,9687
En Düşük
9,8553
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En Yüksek
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|Açılış
|: 468,50
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|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
463,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|19,03
|292.301
|% 10,00
|
|SONME
|35,94
|3.925.103
|% 9,98
|
|UZERB
|45,64
|449.052
|% 9,98
|
|MERIT
|224,00
|1.363.712
|% 9,97
|
|INTEM
|42,14
|3.820.932
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|92.605.145
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.744.956
|% -9,98
|
|NIBAS
|15,18
|12.482.907
|% -9,96
|
|KERVN
|0,73
|961.480
|% -9,88
|
|ATLAS
|2,03
|1.044.041
|% -9,78
|
|EREGL
|18,94
|1.148.210.655
|% -2,62
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|THYAO
|12,01
|671.017.094
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,10
|381.131.568
|% 0,96
|
|KRDMD
|7,02
|846.975.284
|% -1,27
|
|GARAN
|7,12
|838.683.651
|% 0,00
|
|PETKM
|6,52
|690.266.226
|% 0,00
|
|GWIND
|4,82
|504.666.686
|% -8,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2135
|8,2151
|% 0,12
|
|Euro
|9,9392
|9,9620
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,3907
|11,4478
|% 0,04
|
|Frank
|8,9620
|9,0160
|% 0,13
|
|Riyal
|2,1830
|2,1939
|% -0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-2,35
|
|Altın Gr.
|470
|470
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.067
|3.114
|-38,00
|
|Tam
|3.051
|3.130
|-39,84
|
|Yarım
|1.475
|1.514
|-19,27
|
|Çeyrek
|740
|757
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|26,03
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,89
|6,90
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,17
|67,17
|1,30
|