***ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
28.05.2020 17:16
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISGYO]
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Türkçe
Borçlanma Araçlarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
05/07/2019
Borçlanma Aracı İşlem Görecek Şirketin Unvanı
İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
Borçlanma Aracı Türü
Bono
ISIN Kodu
TRFISGY82014
Nominal Değer (TL)
85.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
29/05/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
01/06/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
28/08/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847323
BIST
17:06105.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 110,13
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
104.535
17:066,8210
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0488
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8234
En Düşük
6,7656
17:067,5322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0724
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5353
En Düşük
7,4416
17:06377,25
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 4,88
|Açılış
|: 377,25
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
378,59
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|13.417.175
|% 9,99
|
|HLGYO
|1,67
|75.133.953
|% 9,87
|
|GLBMD
|4,47
|5.754.380
|% 9,83
|
|SAYAS
|3,91
|19.325.244
|% 9,83
|
|ARSAN
|4,95
|38.158.954
|% 9,76
|
|PAPIL
|15,84
|75.010.727
|% -10,00
|
|CMENT
|31,68
|6.605.521
|% -10,00
|
|IZTAR
|4,68
|2.265.941
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|18.920.963
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|164.604
|% -9,99
|
|THYAO
|12,64
|2.723.481.427
|% 2,51
|
|GARAN
|7,73
|1.855.602.348
|% 1,18
|
|PGSUS
|59,10
|947.604.885
|% 0,00
|
|ASELS
|30,12
|726.690.193
|% 0,13
|
|AKBNK
|5,64
|593.093.097
|% 0,71
|
|GARAN
|7,73
|1.855.602.348
|% 1,18
|
|THYAO
|12,64
|2.723.481.427
|% 2,51
|
|EKGYO
|1,43
|277.030.931
|% 0,00
|
|MNDRS
|1,96
|281.806.345
|% 7,69
|
|GSRAY
|2,95
|413.290.322
|% 2,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3523
|8,3942
|% 0,87
|
|Frank
|7,0147
|7,0570
|% 0,66
|
|Riyal
|1,8105
|1,8195
|% 0,69
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|12,39
|
|Altın Gr.
|377
|377
|4,84
|
|Cumhuriyet
|2.447
|2.477
|30,70
|
|Tam
|2.518
|2.553
|43,00
|
|Yarım
|1.229
|1.242
|15,50
|
|Çeyrek
|615
|622
|7,70
|
|Gümüş.Ons
|17,35
|17,39
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,80
|3,81
|0,04
|
|B. Petrol
|35,33
|35,33
|0,73
|