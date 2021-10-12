***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.10.2021 14:33
***ISGYO*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISGYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISGYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/969770
BIST
15:561.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 3,17
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.416
|
1.423
En Düşük
1.408
15:569,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0069
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0404
En Düşük
8,9803
15:5610,4072
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0094
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3550
|
10,4719
En Düşük
10,3820
15:56509,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 2,18
|Açılış
|: 509,48
|
|Önceki Kapanış
|: 507,73
|
512,30
En Düşük
506,34
BIST En Aktif Hisseler15:56
|MERIT
|23,16
|9.288.041
|% 9,97
|
|KSTUR
|226,20
|586.084
|% 9,97
|
|EKIZ
|6,67
|713.513
|% 9,88
|
|GESAN
|23,72
|206.867.120
|% 9,81
|
|EDIP
|3,81
|38.383.108
|% 9,80
|
|PRKAB
|21,30
|64.958.512
|% -9,97
|
|YEOTK
|76,95
|125.997.209
|% -9,95
|
|YUNSA
|14,43
|67.285.128
|% -9,13
|
|KERVN
|0,64
|2.331.060
|% -8,57
|
|AYCES
|52,50
|2.582.865
|% -7,89
|
|GARAN
|9,54
|1.288.259.865
|% 1,06
|
|ASELS
|16,51
|1.088.628.773
|% 4,36
|
|THYAO
|14,00
|777.637.704
|% -1,41
|
|SASA
|27,98
|680.890.887
|% 0,65
|
|KRDMD
|6,83
|622.996.319
|% 0,29
|
|YKBNK
|2,42
|509.938.327
|% 0,00
|
|GARAN
|9,54
|1.288.259.865
|% 1,06
|
|EKGYO
|1,81
|169.961.295
|% 1,12
|
|KRDMD
|6,83
|622.996.319
|% 0,29
|
|ODAS
|1,49
|137.187.582
|% -1,97
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0052
|9,0081
|% 0,08
|
|Euro
|10,4011
|10,4072
|% 0,09
|
|Sterlin
|12,2291
|12,2905
|% 0,24
|
|Frank
|9,6520
|9,7102
|% -0,11
|
|Riyal
|2,3972
|2,4092
|% 0,18
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|4,13
|
|Altın Gr.
|509
|509
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.370
|3.421
|19,00
|
|Tam
|3.356
|3.440
|20,57
|
|Yarım
|1.622
|1.664
|9,95
|
|Çeyrek
|814
|832
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|-0,06
|
|B. Petrol
|83,47
|83,47
|-0,18
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:05MERIT
Yüzde 9.97 oranında artışla 23.16 lira fiyatla işlem gören hissede 401, 811 adet işlem
-
16:04XU100
Endeks 1, 419 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 18 üstünde . İşlem hacmi 11, 040.00 milyon TL de
-
16:04GSDDE
Yüzde 6.14 oranında artışla 4.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 508, 262 adet işlem
-
16:02NUGYO
Yüzde 5.73 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 475 adet işlem
-
16:00ASELS
Yüzde 4.05 oranında artışla 16.46 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 560, 686 adet işlem