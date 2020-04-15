***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.04.2020 16:59
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
25.03.2020
Tescil Tarihi
10.04.2020
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
14.04.2020 / 10058
Açıklamalar
Şirketimizin 25 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Şirketimiz bağımsız denetiminin 2020 yılı hesap dönemi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yerine getirilmesi hususu İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 10 Nisan 2020 tarihinde tescil edilerek, 14 Nisan 2020 tarih ve 10058 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838366
BIST
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|SANFM
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|
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|DITAS
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|MGROS
|28,86
|569.890.774
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|PETUN
|14,90
|81.792.726
|% 9,96
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|DOCO
|397,80
|172.485.750
|% -10,00
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|PGSUS
|55,45
|2.226.207.929
|% -9,98
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|CLEBI
|86,15
|73.198.667
|% -9,98
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|KLNMA
|44,00
|210.972.689
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|DOKTA
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|THYAO
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|2.309.433.406
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|PGSUS
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|2.226.207.929
|% -9,98
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|ASELS
|26,44
|1.820.731.882
|% -3,08
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|GARAN
|8,21
|1.043.836.307
|% -4,31
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|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
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|THYAO
|10,36
|2.309.433.406
|% -4,95
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|YKBNK
|1,94
|404.440.888
|% -4,90
|
|TSPOR
|5,44
|899.816.434
|% 4,62
|
|IHLGM
|1,02
|172.898.043
|% -7,27
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|MNDRS
|1,47
|247.887.624
|% 0,00
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Sterlin
|8,6360
|8,6793
|% 0,65
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|Frank
|7,1369
|7,1799
|% 0,97
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|Riyal
|1,8333
|1,8425
|% 1,40
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|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.718
|1.719
|3,03
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|Altın Gr.
|381
|381
|2,20
|
|Cumhuriyet
|2.439
|2.500
|19,90
|
|Tam
|2.507
|2.573
|20,50
|
|Yarım
|1.219
|1.252
|9,90
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|Çeyrek
|612
|626
|5,00
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|Gümüş.Ons
|15,40
|15,46
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|Gümüş Gr.
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