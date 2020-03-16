***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşREEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiİzmir Ege Perla (Konut ve Ofis Alanları) Kira Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi16.03.2020Açıklamalarİzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 106 No'lu Parsel'de yer alan A ve B Bloktaki 64 adet bağımsız bölüme ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829480BIST