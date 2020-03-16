***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
16.03.2020 17:49
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
REEL GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Ege Perla (Konut ve Ofis Alanları) Kira Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
16.03.2020
Açıklamalar
İzmir İli, Konak İlçesi, Mersinli Mahallesi, 296 pafta, 3324 ada, 106 No'lu Parsel'de yer alan A ve B Bloktaki 64 adet bağımsız bölüme ilişkin kira değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829480
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: -8,07%
|| -7.716,88
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1091
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4393
En Düşük
6,2780
18:057,1862
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,1532
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1862
En Düşük
6,9931
18:05311,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,30
|Açılış
|: 311,09
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,20
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8461
|7,8854
|% 1,27
|
|Frank
|6,7703
|6,8111
|% 2,18
|
|Riyal
|1,7077
|1,7162
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|-19,54
|
|Altın Gr.
|312
|312
|0,31
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|13,12
|13,15
|-1,59
|
|Gümüş Gr.
|2,70
|2,70
|-0,30
|
|B. Petrol
|29,94
|29,94
|-3,91
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