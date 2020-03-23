***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
23.03.2020 17:10
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal Manzara Adalar 5 adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
23.03.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 ada'da yer alan 5 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831496
BIST
17:3385.101
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -695,08
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
86.587
En Düşük
82.528
17:336,5792
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0264
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6087
En Düşük
6,5266
17:337,1137
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 0,0921
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1175
En Düşük
6,9716
17:33323,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,36%
|| 7,44
|Açılış
|: 323,28
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
323,44
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|DEVA
|9,35
|59.245.576
|% 10,00
|
|DESA
|2,42
|1.493.470
|% 10,00
|
|SELEC
|6,93
|17.515.960
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|36.626
|% 10,00
|
|ECZYT
|8,60
|35.335.994
|% 9,97
|
|ADNAC
|1,80
|7.879.148
|% -10,00
|
|KERVN
|0,27
|70.084
|% -10,00
|
|KPHOL
|2,25
|14.499
|% -10,00
|
|YONGA
|8,10
|18.975
|% -10,00
|
|ISBIR
|371,30
|91.354
|% -9,99
|
|GARAN
|7,09
|1.402.283.079
|% -4,96
|
|ASELS
|20,92
|560.749.468
|% -2,24
|
|THYAO
|7,85
|447.863.782
|% -1,63
|
|YKBNK
|1,80
|327.829.809
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,74
|288.978.151
|% -9,87
|
|GARAN
|7,09
|1.402.283.079
|% -4,96
|
|YKBNK
|1,80
|327.829.809
|% -4,26
|
|ISFIN
|2,74
|288.978.151
|% -9,87
|
|IHLGM
|0,70
|70.310.324
|% -6,67
|
|ODAS
|1,18
|102.969.513
|% -3,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6464
|7,6848
|% 0,53
|
|Frank
|6,6852
|6,7255
|% 1,01
|
|Riyal
|1,7477
|1,7564
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.528
|1.529
|29,70
|
|Altın Gr.
|323
|323
|7,22
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|12,80
|12,84
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|2,71
|2,72
|0,06
|
|B. Petrol
|25,83
|25,83
|-1,15
|