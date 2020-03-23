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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

23.03.2020 17:10
GÜNCEL HABERLER



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Türkçe
Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
TERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Kartal Manzara Adalar 5 adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu Hakkında
Rapor Tarihi
23.03.2020
Açıklamalar

İstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 ada'da yer alan 5 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831496


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