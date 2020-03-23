***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.12.2019Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşTERRA GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK A.Ş.Değerleme Raporunun İçeriğiKartal Manzara Adalar 5 adet Bağımsız Bölüm Değerleme Raporu HakkındaRapor Tarihi23.03.2020Açıklamalarİstanbul İli, Kartal İlçesi, Yukarı Mahallesi, 10047 ada'da yer alan 5 adet bağımsız bölüme ilişkin değerleme raporu ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831496BIST