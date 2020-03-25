***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantı sonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 27.02.2020Genel Kurul Tarihi 25.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe BEŞİKTAŞAdres İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi ile Denetçi Raporu'nun okunması,3 - 2019 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,5 - 2019 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin tespiti,8 - Denetçinin seçilmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,10 - 2019 yılı içinde yapılan bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 ISGYO Genel Kurul Daveti.pdf - İlan MetniEK: 2 2019 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimizin 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.03.2020 tarihinde saat 10.00'da İş Sanat Kültür Merkezi İş Kuleleri Levent-Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmıştır. Söz konusu toplantıda• 2019 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,• Yönetim Kurulu Üyelerinin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,• 2019 yılı karının dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu kar payı dağıtım önerisinin aynen kabul edilerek kar payı dağıtılmamasına,• Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere ile Sn. Ömer Karakuş, Sn. Aysel Tacer, Sn. Süleyman H. Özcan, Sn. İ. Hakkı Akşener, Sn. Mehmet Türk, Sn. Murat Doğan, Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem, Sn. Haluk Büyükbaş ve Sn. Nihat Uzunoğlu'nun seçilmelerine,• 01.04.2020 tarihinden itibaren, Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 12.700 TL ücret ödenmesine,• 2020 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,• Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,• Şirketin 2020 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 125.000 TL olarak belirlenmesine karar verilmiştir.Genel Kurul toplantısında pay sahiplerine 2019 yılı içerisinde bağış yapılmadığı bilgisi ile Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. ve 4.4.7 sayılı ilkeleri ile III-48.1 sayılı Tebliğin 37. maddesi uyarınca bilgi verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve kar dağıtım tablosu ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Toplanti Tutanagi.pdf - TutanakEK: 3 Kar Payı Dağıtım Tablosu_2019.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832081BIST