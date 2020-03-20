***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 18:20
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle kamu sağlığının korunması kapsamında İstanbul'da yer alan Kanyon Alışveriş Merkezi ile İzmir'de yer alan Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin 20 Mart 2020, saat 20.00 itibarıyla geçici bir süre ile hizmete kapatılmasına karar verilmiştir. Alışveriş merkezinin faaliyet göstermediği süre boyunca ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market ve eczaneler mağaza sahiplerinin inisiyatifine bağlı olarak açık kalabilecektir. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu zor dönemi kısa sürede sağlıklı bir şekilde geride bırakmayı diliyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831136
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0081
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5615
En Düşük
6,4561
18:056,9871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0142
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05312,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 2,74
|Açılış
|: 312,76
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6574
|7,6958
|% 2,18
|
|Frank
|6,6130
|6,6528
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7383
|1,7471
|% 0,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|16,30
|
|Altın Gr.
|312
|312
|2,27
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,55
|12,60
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|2,62
|2,63
|0,08
|
|B. Petrol
|28,31
|28,31
|-0,16
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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Endeks 85, 396 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 6, 305.00 milyon TL de
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17:56FONET
Yüzde 5.43 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 601, 417 adet işlem