***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını nedeniyle kamu sağlığının korunması kapsamında İstanbul'da yer alan Kanyon Alışveriş Merkezi ile İzmir'de yer alan Ege Perla Alışveriş Merkezi'nin 20 Mart 2020, saat 20.00 itibarıyla geçici bir süre ile hizmete kapatılmasına karar verilmiştir. Alışveriş merkezinin faaliyet göstermediği süre boyunca ziyaretçilerin temel ihtiyaçlarını karşılayabileceği market ve eczaneler mağaza sahiplerinin inisiyatifine bağlı olarak açık kalabilecektir. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz. Bu zor dönemi kısa sürede sağlıklı bir şekilde geride bırakmayı diliyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831136BIST