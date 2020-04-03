***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.04.2020 12:01
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirket portföyünde yer alan ve geçici süreyle hizmete kapatılan Kanyon Alışveriş Merkezi, Ege Perla Alışveriş Merkezi ile diğer çarşı/ticaret alanlarına (Kule Çarşı, Mallmarine ve Tuzla Meydan Çarşı) ilişkin olarak söz konusu taşınmazların hizmete kapatıldığı 20 Mart 2020 tarihinden itibaren 30 Nisan 2020 tarihine kadar olan süre için kapalı olan mağaza kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına, söz konusu dönem içerisinde hizmet vermeye devam eden mağazalar için kira bedeli alma yetkisinin Şirket Genel Müdürlüğüne verilmesine karar verilmiştir.
Küresel salgının ortaya çıkardığı olumsuz ekonomik koşulları güç birliği ve dayanışma ile bertaraf edeceğimiz bugünlerde, Yönetim Kurulumuzca alınan karar kapsamında oluşacak gelir kaybının Şirketimizin nitelikli gayrimenkullerden oluşan çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve gelir kaynakları dikkate alındığında kısıtlı düzeyde olması beklenmekle birlikte, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, Şirket yönetimince alınan kararların nihai etkisi izleyen dönem içerisinde daha net analiz edilebilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834538
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|% 9,94
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|AFYON
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|EGCYH
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|TUPRS
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|SASA
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|342.052.342
|% 8,75
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|GARAN
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|331.634.647
|% -1,05
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|ASELS
|23,38
|327.563.973
|% 1,04
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|PETKM
|3,40
|454.998.259
|% -1,73
|
|GSRAY
|2,04
|234.477.229
|% -7,27
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|IHLGM
|1,03
|109.106.798
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|TSPOR
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|204.274.324
|% -6,15
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|YKBNK
|1,82
|126.197.634
|% -1,62
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|8,2236
|8,2648
|% 0,59
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|Frank
|6,8403
|6,8815
|% 1,10
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|Riyal
|1,7789
|1,7879
|% 1,49
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.619
|1.620
|6,02
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|Altın Gr.
|348
|349
|5,15
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|Cumhuriyet
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|2.142
|10,00
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|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
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|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
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|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,48
|14,52
|0,03
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|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|0,04
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|B. Petrol
|32,78
|32,78
|2,84
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