***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.01.2021 17:42
***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2020 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı yaklaşık 3,8 milyon TL + KDV olan kiralama işlemi yapılmış, yaklaşık 14,8 milyon TL+ KDV tutarında arsa alımı ve yaklaşık 7,8 milyon TL+ KDV tutarında konut alımı yapılmıştır.
Şirketimiz portföyünde bulunan Manzara Adalar, Topkapı İnistanbul ve Ege Perla projeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde toplam satış değeri KDV hariç 178,4 milyon TL olan 231 adet konut satılmıştır. 67 adet ünite ekspertiz değerinin altında satılmış olup, söz konusu konutların toplam satış değeri KDV hariç yaklaşık 42,5 milyon TL, ekspertiz değeri toplamı ise KDV hariç yaklaşık 44,5 milyon TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901923
BIST
18:051.559
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 9,75
|Açılış
|: 1.560
|
|Önceki Kapanış
|: 1.550
|
1.568
En Düşük
1.545
18:057,4069
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0475
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4753
En Düşük
7,4029
18:059,0137
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0903
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1340
En Düşük
9,0096
18:05442,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,05
|Açılış
|: 442,95
|
|Önceki Kapanış
|: 445,00
|
447,49
En Düşük
441,20
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|4,51
|2.140.134
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.059,00
|5.465.255
|% 10,00
|
|CMBTN
|436,70
|25.827.196
|% 10,00
|
|CMENT
|56,10
|4.109.045
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,14
|1.678.037
|% 10,00
|
|LUKSK
|35,10
|6.563.921
|% -10,00
|
|KAPLM
|34,20
|2.179.566
|% -10,00
|
|KUTPO
|61,75
|178.143.258
|% -9,99
|
|FENER
|38,98
|659.364.436
|% -9,98
|
|FORMT
|5,33
|41.880.887
|% -9,97
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|THYAO
|13,28
|2.840.708.368
|% 3,27
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TCELL
|17,15
|1.568.906.832
|% 2,76
|
|OTKAR
|438,00
|1.563.488.263
|% 6,86
|
|DOHOL
|3,78
|1.968.433.256
|% 7,39
|
|TSKB
|1,90
|828.031.178
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,45
|997.648.240
|% 0,00
|
|SISE
|7,98
|2.934.177.019
|% 4,45
|
|ZOREN
|3,05
|851.805.737
|% 3,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4052
|7,4069
|% -0,64
|
|Euro
|9,0087
|9,0137
|% -0,99
|
|Sterlin
|10,0727
|10,1232
|% -0,83
|
|Frank
|8,3115
|8,3616
|% -0,80
|
|Riyal
|1,9691
|1,9790
|% -0,60
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|2,58
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.949
|2.994
|5,00
|
|Tam
|2.934
|3.008
|1,16
|
|Yarım
|1.418
|1.455
|0,56
|
|Çeyrek
|711
|728
|0,29
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,44
|56,44
|-0,14
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CMBTN
Yüzde 9.57 oranında artışla 435.00 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 892 adet işlem
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17:57SAFKR
Yüzde 9.97 oranında artışla 12.24 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 113, 560 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 1, 560 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 33, 563.00 milyon TL de
-
17:56ETYAT
Yüzde 8.91 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 834, 122 adet işlem
-
17:55VESTL
Yüzde 8.75 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 196, 023 adet işlem