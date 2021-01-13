***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40/3/ç maddesi uyarınca, kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2'sini geçmeyen alım, satım veya kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2020 yılı içerisinde Şirketimiz gayrimenkul portföyüne ilişkin olarak aylık kira bedeli toplamı yaklaşık 3,8 milyon TL + KDV olan kiralama işlemi yapılmış, yaklaşık 14,8 milyon TL+ KDV tutarında arsa alımı ve yaklaşık 7,8 milyon TL+ KDV tutarında konut alımı yapılmıştır.Şirketimiz portföyünde bulunan Manzara Adalar, Topkapı İnistanbul ve Ege Perla projeleri kapsamında, 2020 yılı içerisinde toplam satış değeri KDV hariç 178,4 milyon TL olan 231 adet konut satılmıştır. 67 adet ünite ekspertiz değerinin altında satılmış olup, söz konusu konutların toplam satış değeri KDV hariç yaklaşık 42,5 milyon TL, ekspertiz değeri toplamı ise KDV hariç yaklaşık 44,5 milyon TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901923BIST