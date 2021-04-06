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***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2021 16:30



***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFISGY42117 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa Ödemesi Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 123
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFISGY42117
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2020
Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 0,94612
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 06.04.2021
Kayıt Tarihi 05.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2021
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet

Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 123 gün vadeli, TRFISGY42117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923851


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