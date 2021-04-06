***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRFISGY42117 ISIN Kodlu Finansman Bonosunun İtfa Ödemesi HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.06.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.04.2021Vade (Gün Sayısı) 123Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFISGY42117Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 09.07.2020Vade Başlangıç Tarihi 04.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 0,94612Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 06.04.2021Kayıt Tarihi 05.04.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 06.04.2021Ödeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarŞirketimiz tarafından ihracı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli, 123 gün vadeli, TRFISGY42117 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa ödemesi gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923851BIST