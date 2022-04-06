***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ISGYO*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince ve komitelerin çalışma esasları çerçevesinde görev yapmak üzereKurumsal Yönetim Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik'in, Komite Üyeliklerine Sn. İlkay Arıkan, Sn. Kubilay Aykol, Sn. Murat Doğan ve Şirket Yatırımcı İlişkileri Bölümü'nün bağlı olduğu Genel Müdür Yardımcısı Sn. Ayşegül Şahin Kocameşe'nin seçilmesine,Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, söz konusu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,Riskin Erken Saptanması Komitesi, Komite Başkanlığı'na Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in, Komite Üyeliklerine ise Sn. Kubilay Aykol ve Sn. Murat Doğan'ın seçilmesine,Denetimden Sorumlu Komite Başkanlığı'na Sn. İlkay Arıkan'ın, Komite Üyeliğine ise Sn. Prof. Dr. Arzu Erdem'in seçilmesinekarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016446BIST