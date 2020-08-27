***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
27.08.2020 15:45
***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Kuleleri Kule 2'de bulunan yaklaşık 596 m2'lik ofis alanı, T. İş Bankası A.Ş.'ye kiralanmış olup, söz konusu kiralama işlemi, ekspertiz kira bedeli dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871409
BIST
15:501.107
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,57
|Açılış
|: 1.108
|
|Önceki Kapanış
|: 1.099
|
1.111
En Düşük
1.104
15:507,3356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0268
|Açılış
|: 7,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3778
En Düşük
7,3109
15:508,6899
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0285
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7373
En Düşük
8,6575
15:50458,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -4,59
|Açılış
|: 458,34
|
|Önceki Kapanış
|: 462,75
|
463,32
En Düşük
455,89
BIST En Aktif Hisseler15:50
|KLGYO
|5,83
|44.034.992
|% 10,00
|
|GYHOL
|24,20
|6.733.529
|% 10,00
|
|ULAS
|2,64
|1.938.064
|% 10,00
|
|RAYSG
|7,59
|15.961.698
|% 10,00
|
|PKENT
|858,20
|1.930.138
|% 10,00
|
|BMELK
|5,31
|836.810
|% -10,00
|
|NIBAS
|14,51
|2.468.467
|% -6,39
|
|DGGYO
|12,05
|30.705.619
|% -4,89
|
|PRKME
|4,39
|181.215.884
|% -4,57
|
|EGCYH
|0,65
|95.192
|% -4,41
|
|GUSGR
|6,64
|764.190.250
|% 0,91
|
|GARAN
|6,99
|691.423.208
|% 1,30
|
|SISE
|6,21
|489.283.662
|% -0,64
|
|FENER
|24,68
|476.103.161
|% 7,12
|
|TUPRS
|82,85
|470.242.888
|% 0,73
|
|SKBNK
|1,45
|266.280.765
|% 0,69
|
|EKGYO
|1,87
|283.980.097
|% 0,54
|
|GUSGR
|6,64
|764.190.250
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,09
|233.418.215
|% 0,97
|
|PETKM
|3,99
|440.160.813
|% -0,99
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3305
|7,3356
|% -0,36
|
|Euro
|8,6776
|8,6899
|% -0,33
|
|Sterlin
|9,6668
|9,7152
|% -0,34
|
|Frank
|8,0403
|8,0887
|% -0,42
|
|Riyal
|1,9506
|1,9604
|% -0,36
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.940
|1.940
|-13,89
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-5,79
|
|Cumhuriyet
|3.032
|3.078
|-14,00
|
|Tam
|3.022
|3.097
|-16,41
|
|Yarım
|1.461
|1.498
|-7,94
|
|Çeyrek
|732
|749
|-4,21
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,25
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|45,93
|45,93
|-0,23
|
Seans Raporu
15:50
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-
15:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 27 artarak (% 0.50 ) 1, 252
-
15:58XU100
Endeks 1, 106 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 67 üstünde . İşlem hacmi 9, 995.00 milyon TL de
-
15:57CUSAN
Yüzde 9.07 oranında artışla 6.13 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 120, 709 adet işlem
-
15:56DOBUR
Yüzde 6.59 oranında artışla 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 303 adet işlem
-
15:55ODAS
Yüzde 4.27 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 503, 438 adet işlem