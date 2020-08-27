***ISGYO* *ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***ISGYO******ISCTR*** İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler [ISCTR]İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİş Kuleleri Kule 2'de bulunan yaklaşık 596 m2'lik ofis alanı, T. İş Bankası A.Ş.'ye kiralanmış olup, söz konusu kiralama işlemi, ekspertiz kira bedeli dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871409BIST