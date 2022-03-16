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***ISKMD* *GEDIK* *TEBFA* *DENIZ* *ISFIN* *BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

16.03.2022 17:40
***ISKMD* *GEDIK* *TEBFA* *DENIZ* *ISFIN* *BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifik


***ISKMD******GEDIK******TEBFA******DENIZ******ISFIN******BRKVY*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [TEBFA, BRKVY, GEDIK, DENIZ, ISFIN, ISKMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- TEB Faktoring A.Ş. TEBFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTEBF62211 59.830.000 16.03.2022 15.06.2022 18.03.2022
- Birikim Varlık Yönetim A.Ş. BRKVY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFBVYS52219 15.000.000 16.03.2022 17.05.2022 18.03.2022
- Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. GEDIK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFGDKM32319 75.000.000 16.03.2022 15.03.2023 18.03.2022
- Denizbank A.Ş. DENIZ Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDZBK72243 50.000.000 15.03.2022 07.07.2022 18.03.2022
- İş Finansal Kiralama A.Ş. ISFIN Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFN62250 120.000.000 16.03.2022 14.06.2022 18.03.2022
- Işık Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM52212 48.290.000 16.03.2022 16.05.2022 18.03.2022


İlgili Şirketler [TEBFA, BRKVY, GEDIK, DENIZ, ISFIN, ISKMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1010899


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Cumhuriyet 6.011 6.102 41,00  
Tam 5.983 6.134 34,18  
Yarım 2.892 2.967 16,53  
Çeyrek 1.450 1.484 8,27  
Gümüş.Ons 24,68 24,71 -0,20  
Gümüş Gr. 11,56 11,57 -0,20  
B. Petrol 98,60 98,60 -1,31  
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