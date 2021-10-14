***ISKMD* *GLCVY*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
14.10.2021 18:12
***ISKMD******GLCVY*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporunu dayalı olarak hazırlanan Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970885
BIST
18:051.412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,79
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.408
18:059,1852
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1076
|Açılış
|: 9,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0800
|
9,2032
En Düşük
9,0704
18:0510,6785
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1349
|Açılış
|: 10,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4950
|
10,6915
En Düşük
10,5302
18:05530,84
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 7,28
|Açılış
|: 530,84
|
|Önceki Kapanış
|: 523,56
|
531,71
En Düşük
523,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|54,45
|3.395.448
|% 10,00
|
|RAYSG
|10,34
|5.632.784
|% 10,00
|
|CEOEM
|9,81
|64.679.659
|% 9,98
|
|KZBGY
|31,76
|207.866.054
|% 9,97
|
|MERIT
|26,50
|38.067.869
|% 9,96
|
|BAYRK
|9,90
|15.278.107
|% -10,00
|
|PRKAB
|17,37
|134.649.934
|% -10,00
|
|DOBUR
|30,76
|4.889.650
|% -9,95
|
|OZBAL
|16,60
|201.596.639
|% -9,19
|
|TDGYO
|6,52
|54.561.968
|% -8,04
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|FROTO
|170,30
|1.192.585.969
|% -4,11
|
|ASELS
|16,57
|1.168.163.614
|% 1,66
|
|THYAO
|14,30
|883.492.588
|% 0,28
|
|TUPRS
|125,00
|819.123.714
|% 1,79
|
|YKBNK
|2,39
|405.897.229
|% 0,00
|
|GARAN
|9,26
|1.481.058.513
|% -1,28
|
|VAKBN
|3,45
|417.111.529
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,84
|214.141.317
|% 1,10
|
|ODAS
|1,44
|168.476.448
|% -2,70
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,1834
|9,1852
|% 1,19
|
|Euro
|10,6642
|10,6785
|% 1,28
|
|Sterlin
|12,5361
|12,5989
|% 1,35
|
|Frank
|9,9106
|9,9703
|% 1,23
|
|Riyal
|2,4428
|2,4551
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,21
|
|Altın Gr.
|531
|531
|7,48
|
|Cumhuriyet
|3.506
|3.559
|54,00
|
|Tam
|3.488
|3.576
|55,73
|
|Yarım
|1.686
|1.730
|26,96
|
|Çeyrek
|846
|865
|13,48
|
|Gümüş.Ons
|23,48
|23,51
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,93
|6,94
|0,19
|
|B. Petrol
|84,03
|84,03
|0,85
|