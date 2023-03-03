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***ISKMD* *HALKB* *DYBNK* *AKFK* *OYYAT* *AKSFA* *A1CAP* *OTKAR* *ENJSA* *INFO* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının

03.03.2023 17:50
***ISKMD* *HALKB* *DYBNK* *AKFK* *OYYAT* *AKSFA* *A1CAP* *OTKAR* *ENJSA* *INFO* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.(


***ISKMD******HALKB******DYBNK******AKFK******OYYAT******AKSFA******A1CAP******OTKAR******ENJSA******INFO******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [HALKB, A1CAP, ENJSA, OTKAR, ISKMD, AKSFA, OYYAT, INFO, AKFK, ALJF, DYBNK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62321 917.750.000 03.03.2023 02.06.2023 07.03.2023
- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP82328 75.000.000 03.03.2023 29.08.2023 07.03.2023
- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA32512 1.375.000.000 03.03.2023 12.03.2025 07.03.2023
- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. OTKAR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOTKR32519 500.000.000 03.03.2023 12.03.2025 07.03.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM62310 165.000.000 03.03.2023 01.06.2023 07.03.2023
- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT52328 30.000.000 03.03.2023 10.05.2023 07.03.2023
- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD72310 220.000.000 03.03.2023 07.07.2023 07.03.2023
- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM62311 150.000.000 03.03.2023 09.06.2023 07.03.2023
- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82324 180.000.000 03.03.2023 15.08.2023 07.03.2023
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF82316 100.000.000 03.03.2023 25.08.2023 07.03.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK62323 39.900.000 03.03.2023 01.06.2023 07.03.2023
- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK82313 65.100.000 03.03.2023 24.08.2023 07.03.2023


İlgili Şirketler [HALKB, A1CAP, ENJSA, OTKAR, ISKMD, AKSFA, OYYAT, INFO, AKFK, ALJF, DYBNK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119888


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PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
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Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
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