***ISKMD* *HALKB* *DYBNK* *AKFK* *OYYAT* *AKSFA* *A1CAP* *OTKAR* *ENJSA* *INFO* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının









***ISKMD******HALKB******DYBNK******AKFK******OYYAT******AKSFA******A1CAP******OTKAR******ENJSA******INFO******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, A1CAP, ENJSA, OTKAR, ISKMD, AKSFA, OYYAT, INFO, AKFK, ALJF, DYBNK]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi- Türkiye Halk Bankası A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHAL62321 917.750.000 03.03.2023 02.06.2023 07.03.2023- A1 Capıtal Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP82328 75.000.000 03.03.2023 29.08.2023 07.03.2023- Enerjisa Enerji A.Ş. ENJSA Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSENSA32512 1.375.000.000 03.03.2023 12.03.2025 07.03.2023- Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. OTKAR Tahvil / Bond Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRSOTKR32519 500.000.000 03.03.2023 12.03.2025 07.03.2023- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM62310 165.000.000 03.03.2023 01.06.2023 07.03.2023- Ak Faktoring A.Ş. AKSFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFT52328 30.000.000 03.03.2023 10.05.2023 07.03.2023- Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYYAT Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFOYMD72310 220.000.000 03.03.2023 07.07.2023 07.03.2023- İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. INFO Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFINFM62311 150.000.000 03.03.2023 09.06.2023 07.03.2023- Ak Finansal Kiralama A.Ş. AKFK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFAKFK82324 180.000.000 03.03.2023 15.08.2023 07.03.2023- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF82316 100.000.000 03.03.2023 25.08.2023 07.03.2023- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK62323 39.900.000 03.03.2023 01.06.2023 07.03.2023- D Yatırım Bankası A.Ş. DYBNK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDBNK82313 65.100.000 03.03.2023 24.08.2023 07.03.2023İlgili Şirketler [HALKB, A1CAP, ENJSA, OTKAR, ISKMD, AKSFA, OYYAT, INFO, AKFK, ALJF, DYBNK]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119888BIST