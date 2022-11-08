***ISKMD* *HALKB* *UNLU* *HLVKS* *EREGL* *SMRFA* *TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması









***ISKMD******HALKB******UNLU******HLVKS******EREGL******SMRFA******TERA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [HALKB, UNLU, HLVKS, TERA, SMRFA, ISKMD, EREGL]İlgili Fonlar []İhraççının Unvanı İşlem Kodu sı A.Ş. HALKB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTHALA2251 286.000.000 08.11.2022 14.12.2022 10.11.2022- Ünlü Yatırım Holding A.Ş. UNLU Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFUNCO22313 50.000.000 07.11.2022 15.02.2023 10.11.2022- Halk Varlık Kiralama A.Ş. HLVKS Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDHVKA22344 400.000.000 08.11.2022 28.02.2023 10.11.2022- Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. TERA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTERAK2314 15.000.000 08.11.2022 07.11.2023 10.11.2022- Sümer Faktoring A.Ş. SMRFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSUMF32318 22.000.000 08.11.2022 08.03.2023 10.11.2022- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKMA2233 131.160.000 08.11.2022 28.12.2022 10.11.2022- Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. EREGL Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFERGLK2316 900.000.000 08.11.2022 07.11.2023 10.11.2022İlgili Şirketler [HALKB, UNLU, HLVKS, TERA, SMRFA, ISKMD, EREGL]İlgili Fonlar []TürkçeBorçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaBorçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078094BIST