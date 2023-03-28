Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ISKMD* *ISCTR* *HALKI* *EKTVK* *DEVA* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

28.03.2023 17:38
***ISKMD* *ISCTR* *HALKI* *EKTVK* *DEVA* *QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifika


***ISKMD******ISCTR******HALKI******EKTVK******DEVA******QUAGR*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QUAGR, HALKI, ISKMD, DEVA, EKTVK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QUA Granıte Hayal Yapı ve Ürünleri Sanayi Ticaret A.Ş. QUAGR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFQAGR92323 100.000.000 28.03.2023 15.09.2023 30.03.2023
- Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. HALKI Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHALK62320 133.000.000 28.03.2023 06.06.2023 30.03.2023
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKM62328 111.610.000 28.03.2023 23.06.2023 30.03.2023
- Deva Holding A.Ş. DEVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVAA2318 80.000.000 28.03.2023 26.12.2023 30.03.2023
- Emlak Katılım Varlık Kiralama A.Ş. EKTVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDEVKS72355 300.000.000 28.03.2023 06.07.2023 30.03.2023
- Türkiye İş Bankası A.Ş. ISCTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTISB72347 400.000.000 28.03.2023 05.07.2023 30.03.2023


İlgili Şirketler [QUAGR, HALKI, ISKMD, DEVA, EKTVK, ISCTR]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128704


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:594.811
Değişim :  -3,73% |  -186,35
Açılış :  5.004  
Önceki Kapanış :  4.998  
En Yüksek
5.005 En Düşük
4.811
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:59
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TDGYO 11,33 6.335.218 % 10,00  
LUKSK 82,05 27.142.209 % 9,99  
EKSUN 65,00 1.909.310 % 9,98  
AVHOL 20,72 37.274.615 % 9,98  
KRGYO 11,57 21.077.030 % 9,98  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Dolar 19,1043 19,1189 % 0,17  
Euro 20,7292 20,7379 % 0,57  
Sterlin 23,5228 23,6408 % 0,59  
Frank 20,7045 20,8292 % -0,29  
Riyal 5,0726 5,0980 % 0,10  
daha fazla
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.967 1.967 10,28  
Altın Gr. 1.208 1.208 7,39  
Cumhuriyet 8.177 8.300 75,00  
Tam 8.184 8.281 40,00  
Yarım 4.012 4.052 19,00  
Çeyrek 2.006 2.026 10,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,15  
Gümüş Gr. 14,24 14,26 0,08  
B. Petrol 78,17 78,17 0,41  
Seans Raporu 17:59
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru