***ISKMD* *NURVK* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
18.10.2022 17:36
***ISKMD******NURVK******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ULUFA, ISKMD, NURVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
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- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK12327 40.450.000 18.10.2022 26.01.2023 20.10.2022
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKMA2225 48.960.000 18.10.2022 22.12.2022 20.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA82312 3.000.000 18.10.2022 31.08.2023 20.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA92311 5.000.000 18.10.2022 29.09.2023 20.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2316 2.000.000 18.10.2022 16.10.2023 20.10.2022
İlgili Şirketler [ULUFA, ISKMD, NURVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklama
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072725
BIST