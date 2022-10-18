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***ISKMD* *NURVK* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

18.10.2022 17:36
***ISKMD* *NURVK* *ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye B


***ISKMD******NURVK******ULUFA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [ULUFA, ISKMD, NURVK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Ulusal Faktoring A.Ş. ULUFA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFULFK12327 40.450.000 18.10.2022 26.01.2023 20.10.2022
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKMA2225 48.960.000 18.10.2022 22.12.2022 20.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA82312 3.000.000 18.10.2022 31.08.2023 20.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKA92311 5.000.000 18.10.2022 29.09.2023 20.10.2022
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAE2316 2.000.000 18.10.2022 16.10.2023 20.10.2022


İlgili Şirketler [ULUFA, ISKMD, NURVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072725


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
POLTK 784,50 22.797.238 % 10,00  
CRFSA 46,88 153.676.297 % 10,00  
PENTA 532,40 79.520.370 % 10,00  
ARMDA 174,90 7.479.976 % 10,00  
BSOKE 3,42 90.625.172 % 9,97  
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Dolar 18,5785 18,5855 % 0,03  
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Frank 18,5958 18,7079 % 0,02  
Riyal 4,9327 4,9574 % 0,05  
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Altın Ons 1.649 1.650 -0,64  
Altın Gr. 987 987 0,11  
Cumhuriyet 6.659 6.760 -21,00  
Tam 6.678 6.757 28,00  
Yarım 3.254 3.305 16,00  
Çeyrek 1.630 1.654 9,00  
Gümüş.Ons 18,69 18,72 0,05  
Gümüş Gr. 11,18 11,20 0,03  
B. Petrol 89,65 89,65 -1,97  
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