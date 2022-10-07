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***ISKMD* *QNBFB* *PBTR* *BRKT* *ATAYM* *A1CAP* *KTKVK* *TATGD* *SKYMD* *DEVA* *VAKBN* *ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira

07.10.2022 17:37
***ISKMD* *QNBFB* *PBTR* *BRKT* *ATAYM* *A1CAP* *KTKVK* *TATGD* *SKYMD* *DEVA* *VAKBN* *ALJF*** BORSA İSTANBUL


***ISKMD******QNBFB******PBTR******BRKT******ATAYM******A1CAP******KTKVK******TATGD******SKYMD******DEVA******VAKBN******ALJF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [QNBFB, ATAYM, KTKVK, PBTR, A1CAP, VAKBN, BRKT, SKYMD, DEVA, ALJF, TATGD, ISKMD]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- QNB Finansbank A.Ş. QNBFB Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFFNBK12323 850.290.000 07.10.2022 06.01.2023 11.10.2022
- Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. ATAYM Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFATAM12311 20.000.000 07.10.2022 13.01.2023 11.10.2022
- KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama A.Ş. KTKVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDKTVKA2254 170.000.000 07.10.2022 06.12.2022 11.10.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. PBTR Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFPASH12311 90.000.000 06.10.2022 12.01.2023 11.10.2022
- A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. A1CAP Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFA1CP42314 50.000.000 07.10.2022 04.04.2023 11.10.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST12315 20.000.000 07.10.2022 16.01.2023 11.10.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST42312 20.000.000 07.10.2022 14.04.2023 11.10.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST72319 20.000.000 07.10.2022 14.07.2023 11.10.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST82318 20.000.000 07.10.2022 15.08.2023 11.10.2022
- Pasha Yatırım Bankası A.Ş. Tarfin Varlık Finansmanı Fonu PBTR Varlığa Dayalı Menkul Kıymet / Asset-Backed Security Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRPPAST92317 20.000.000 07.10.2022 15.09.2023 11.10.2022
- Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. VAKBN Bono / Bill Halka Arz / IPO TRFVKFB12318 109.158.607 07.10.2022 06.01.2023 11.10.2022
- Bereket Varlık Kiralama A.Ş. BRKT Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDBRKTA2236 75.000.000 07.10.2022 23.12.2022 11.10.2022
- Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. SKYMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSKMD12316 19.575.600 07.10.2022 13.01.2023 11.10.2022
- Deva Holding A.Ş. DEVA Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDEVAE2314 150.000.000 07.10.2022 06.10.2023 11.10.2022
- Alj Finansman A.Ş. ALJF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFALJF42310 120.000.000 07.10.2022 07.04.2023 11.10.2022
- Tat Gıda Sanayi A.Ş. TATGD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFTATK42312 300.000.000 07.10.2022 04.04.2023 11.10.2022
- Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ISKMD Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISKMK2215 54.000.000 07.10.2022 08.11.2022 11.10.2022


İlgili Şirketler [QNBFB, ATAYM, KTKVK, PBTR, A1CAP, VAKBN, BRKT, SKYMD, DEVA, ALJF, TATGD, ISKMD]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

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Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069059


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CRFSA 40,30 144.869.325 % 9,99  
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