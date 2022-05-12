***ISKMD* *SUNTK*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
12.05.2022 12:17
***ISKMD******SUNTK*** IŞIK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11/05/2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. 'nin Fiyat Tespit Raporu Hakkında Değerlendirme ve Analiz Raporu Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029687
BIST
14:062.390
En Yüksek
|Değişim
|: -2,61%
|| -64,00
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
14:0615,3965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0946
|Açılış
|: 15,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
14:0616,1655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0315
|Açılış
|: 16,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
14:06913,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,30
|Açılış
|: 914,26
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler14:06
|GLBMD
|7,15
|18.713.820
|% 10,00
|
|UZERB
|39,44
|1.126.624
|% 9,98
|
|IMASM
|29,16
|8.688.280
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.109.145
|% 9,90
|
|ULUUN
|11,19
|274.028.785
|% 7,80
|
|LIDFA
|6,21
|713.827
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.354.026
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|838.159
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.529.791
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|839.576
|% -9,96
|
|THYAO
|41,44
|2.927.656.785
|% -1,80
|
|SISE
|19,52
|2.204.524.101
|% -2,20
|
|KRDMD
|15,86
|1.588.293.876
|% -4,86
|
|ASELS
|22,88
|1.256.102.528
|% -4,11
|
|SAHOL
|19,26
|1.246.873.074
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,68
|675.878.608
|% -2,55
|
|YKBNK
|4,58
|800.598.998
|% -2,55
|
|DOHOL
|3,58
|411.192.402
|% -1,92
|
|SISE
|19,52
|2.204.524.101
|% -2,20
|
|ODAS
|2,34
|232.089.283
|% -4,49
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3911
|15,3965
|% 0,62
|
|Euro
|16,1262
|16,1655
|% 0,20
|
|Sterlin
|18,7428
|18,8368
|% 0,29
|
|Frank
|15,3930
|15,4857
|% 0,38
|
|Riyal
|4,0921
|4,1126
|% 0,60
|
|14:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-6,32
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,50
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,99
|21,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,23
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,54
|
Seans Raporu
14:06
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14:21VKFYO
Yüzde -7.37 oranında düşüşle 5.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 247, 427 adet işlem
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14:20EMNIS
Yüzde -9.96 oranında düşüşle 22.06 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 487 adet işlem
-
14:19AYEN
Yüzde -6.25 oranında düşüşle 14.85 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 336, 096 adet işlem
-
14:18ETILR
Yüzde -6.20 oranında düşüşle 8.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 004, 150 adet işlem
-
14:17XU100
Endeks 2, 393 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 47 altında . İşlem hacmi 24, 650.00 milyon TL de