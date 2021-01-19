***ISKPL* *ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
19.01.2021 14:49
***ISKPL******ATA*** ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903250
BIST
16:381.577
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 20,68
|Açılış
|: 1.570
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.578
En Düşük
1.561
16:387,4407
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0324
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4950
|
7,4886
En Düşük
7,4179
16:389,0365
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0005
|Açılış
|: 9,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0400
|
9,0630
En Düşük
8,9936
16:38439,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,19
|Açılış
|: 439,73
|
|Önceki Kapanış
|: 441,92
|
443,44
En Düşük
438,61
BIST En Aktif Hisseler16:38
|INTEM
|60,50
|29.485.011
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|PSDTC
|41,14
|21.827.916
|% 10,00
|
|TKURU
|297,00
|1.078.110
|% -10,00
|
|SILVR
|8,48
|45.096.825
|% -9,98
|
|EMNIS
|46,36
|1.379.101
|% -9,98
|
|CMENT
|54,50
|2.095.617
|% -9,77
|
|ARTI
|9,50
|3.364.816
|% -9,00
|
|SISE
|8,10
|2.507.116.543
|% 3,85
|
|THYAO
|13,53
|1.614.132.904
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.329.736
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.543.034.201
|% 6,41
|
|KRDMD
|7,21
|1.421.081.844
|% -0,83
|
|EKGYO
|2,50
|1.570.329.736
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,82
|1.543.034.201
|% 6,41
|
|SISE
|8,10
|2.507.116.543
|% 3,85
|
|KRDMD
|7,21
|1.421.081.844
|% -0,83
|
|KARSN
|3,97
|639.500.501
|% 5,87
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4376
|7,4407
|% -0,43
|
|Euro
|9,0304
|9,0365
|% 0,01
|
|Sterlin
|10,0968
|10,1474
|% -0,34
|
|Frank
|8,3565
|8,4069
|% -0,07
|
|Riyal
|1,9769
|1,9868
|% -0,55
|
|16:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|1,81
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,04
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-23,00
|
|Tam
|2.908
|2.982
|-17,49
|
|Yarım
|1.406
|1.442
|-8,45
|
|Çeyrek
|705
|721
|-4,23
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,20
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,02
|0,02
|
|B. Petrol
|55,43
|55,43
|0,68
|
Seans Raporu
16:38
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