***ISKPL* *AYGAZ* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.04.2021 09:16
***ISKPL******AYGAZ******HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYGAZ, HLGYO, ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 15,3 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) HLGYO.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0051546 TL Teorik Fiyat: 3,345 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) ISKPL.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,0367372 TL Teorik Fiyat: 41,963 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924093
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BIST En Aktif Hisseler11:53
|MTRKS
|33,88
|86.563
|% 10,00
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|FRIGO
|47,14
|29.586.477
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.499.640
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|2.871.418
|% 9,98
|
|TKURU
|251,70
|2.037.927
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|TRILC
|53,25
|32.911.459
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|
|UTPYA
|24,24
|1.823.648
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,90
|850.025
|% -9,77
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|BRMEN
|2,47
|57.756
|% -8,86
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|MMCAS
|5,75
|28.750
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|
|BJKAS
|9,31
|522.569.443
|% 2,31
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|KRDMD
|7,46
|432.948.091
|% 1,36
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|THYAO
|13,00
|326.447.680
|% 1,88
|
|GARAN
|6,76
|324.955.695
|% -0,44
|
|JANTS
|894,80
|291.561.432
|% 0,70
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|EKGYO
|1,92
|141.421.549
|% 0,00
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|TSKB
|1,37
|92.783.304
|% -0,72
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|YKBNK
|2,16
|145.084.973
|% -0,92
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|KRDMD
|7,46
|432.948.091
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|ODAS
|3,72
|211.623.827
|% 1,36
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|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1485
|8,1521
|% 0,29
|
|Euro
|9,6892
|9,6996
|% 0,30
|
|Sterlin
|11,2462
|11,3026
|% 0,30
|
|Frank
|8,7415
|8,7942
|% 0,42
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|Riyal
|2,1692
|2,1801
|% 0,32
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|11:53
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-5,27
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|Altın Gr.
|456
|456
|0,07
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|Cumhuriyet
|3.017
|3.063
|34,00
|
|Tam
|3.000
|3.076
|29,81
|
|Yarım
|1.450
|1.488
|14,43
|
|Çeyrek
|727
|744
|7,21
|
|Gümüş.Ons
|25,01
|25,05
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|-0,03
|
|B. Petrol
|62,37
|62,37
|-0,37
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