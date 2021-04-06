***ISKPL* *AYGAZ* *HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISKPL******AYGAZ******HLGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZ, HLGYO, ISKPL07.04.2021 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaISIK PLASTIK ISKPL 0,0367372 0,0312266AYGAZ AYGAZ 0,5 0,425HALK GMYO HLGYO 0,0051546 0,0051546http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/923890BIST