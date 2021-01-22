***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
22.01.2021 09:21
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
ISKPL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Miktar: 11.286.293 TL nominal, Aracı: GRM, Kapanış Tarihi: 22.01.2021, Fiyat: 16,10 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903789
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|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
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|SEKUR
|24,46
|19.581.685
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|BTCIM
|7,07
|15.941.566
|% 9,95
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|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|15.730.973
|% 9,84
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|SNGYO
|4,62
|15.682.311
|% -8,33
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|ALCAR
|397,30
|12.425.503
|% -7,82
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|CELHA
|20,50
|1.210.707
|% -7,41
|
|MAALT
|178,00
|4.768.998
|% -6,81
|
|PSDTC
|34,30
|4.618.219
|% -6,69
|
|KARSN
|4,74
|371.008.192
|% 4,18
|
|GARAN
|9,89
|264.575.767
|% -1,30
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|EKGYO
|2,49
|227.265.479
|% -0,80
|
|SISE
|7,74
|212.770.061
|% -1,90
|
|HLGYO
|3,97
|202.441.377
|% 2,58
|
|EKGYO
|2,49
|227.265.479
|% -0,80
|
|KARSN
|4,74
|371.008.192
|% 4,18
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|TSKB
|1,94
|136.569.323
|% 0,00
|
|HLGYO
|3,97
|202.441.377
|% 2,58
|
|SKBNK
|1,58
|78.654.090
|% -0,63
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4109
|7,4154
|% 0,64
|
|Euro
|9,0156
|9,0208
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,0895
|10,1401
|% -0,02
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|Frank
|8,3239
|8,3740
|% 0,38
|
|Riyal
|1,9672
|1,9771
|% 0,46
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|10:38
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-9,75
|
|Altın Gr.
|443
|443
|0,05
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
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|Gümüş.Ons
|25,45
|25,50
|-0,50
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|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,09
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|B. Petrol
|55,59
|55,59
|-0,51
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