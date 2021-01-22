***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarISKPL.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. Miktar: 11.286.293 TL nominal, Aracı: GRM, Kapanış Tarihi: 22.01.2021, Fiyat: 16,10 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903789BIST