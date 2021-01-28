***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
28.01.2021 09:35
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş., ISKPL.E işlem koduyla 28/01/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,10 TL, Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905105
BIST
12:281.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -9,24
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.472
En Düşük
1.431
12:287,3744
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0395
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3616
12:288,9410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9221
12:28436,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,56
|Açılış
|: 436,27
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
439,28
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler12:26
|PKENT
|1.386,00
|2.166.895
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|1.560.829
|% 10,00
|
|TACTR
|26,52
|2.656.906
|% 9,95
|
|DIRIT
|6,56
|644.376
|% 9,88
|
|SEKUR
|35,36
|51.986.680
|% 8,73
|
|CASA
|130,50
|52.331
|% -10,00
|
|UZERB
|60,75
|293.726
|% -10,00
|
|SONME
|60,90
|512.230
|% -9,98
|
|CMENT
|37,72
|726.789
|% -9,98
|
|AYCES
|83,40
|399.986
|% -9,98
|
|EKGYO
|2,33
|981.870.044
|% -0,85
|
|GARAN
|9,07
|708.012.643
|% -0,44
|
|ODAS
|3,76
|635.438.208
|% -4,08
|
|KARSN
|4,80
|595.209.833
|% 5,73
|
|KOZAL
|111,80
|574.960.032
|% -1,50
|
|EKGYO
|2,33
|981.870.044
|% -0,85
|
|TSKB
|1,76
|348.635.868
|% -1,68
|
|ODAS
|3,76
|635.438.208
|% -4,08
|
|DOHOL
|3,77
|521.018.789
|% 2,17
|
|IHLGM
|1,36
|184.179.082
|% -1,45
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3730
|7,3771
|% -0,50
|
|Euro
|8,9364
|8,9441
|% -0,38
|
|Sterlin
|10,0320
|10,0824
|% -0,78
|
|Frank
|8,2514
|8,3011
|% -0,65
|
|Riyal
|1,9594
|1,9692
|% -0,55
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-0,83
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-2,44
|
|Cumhuriyet
|2.897
|2.940
|-10,00
|
|Tam
|2.882
|2.955
|-8,83
|
|Yarım
|1.393
|1.430
|-4,27
|
|Çeyrek
|699
|715
|-2,14
|
|Gümüş.Ons
|25,15
|25,19
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,41
|