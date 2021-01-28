***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş., ISKPL.E işlem koduyla 28/01/2021 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 16,10 TL, Maksimum Emir Değeri: 1.000.000 TL).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905105BIST