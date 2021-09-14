***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.09.2021 09:16
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E %311,01857 İç Kaynaklardan Bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 8,987 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963596
BIST
13:361.437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,96
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.438
|
1.443
En Düşük
1.436
13:368,4570
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0308
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4280
|
8,4707
En Düşük
8,4072
13:369,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0287
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0170
En Düşük
9,9390
13:36485,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,33
|Açılış
|: 485,60
|
|Önceki Kapanış
|: 485,93
|
487,16
En Düşük
484,47
BIST En Aktif Hisseler13:36
|CRFSA
|46,70
|8.924.138
|% 9,99
|
|ORCAY
|19,06
|19.634.504
|% 9,98
|
|YEOTK
|42,84
|6.025.446
|% 9,96
|
|YUNSA
|12,03
|12.983.765
|% 9,96
|
|ISKPL
|9,88
|27.434.771
|% 9,93
|
|SELVA
|9,18
|65.594.453
|% -10,00
|
|KTSKR
|77,85
|2.007.284
|% -9,95
|
|DOGUB
|5,92
|15.221.794
|% -9,89
|
|UTPYA
|20,40
|307.092
|% -7,27
|
|EUHOL
|2,59
|27.648.066
|% -6,83
|
|GARAN
|9,43
|539.897.821
|% 0,43
|
|TUPRS
|106,10
|530.645.550
|% 2,41
|
|BJKAS
|6,87
|384.825.331
|% 6,51
|
|GESAN
|23,24
|280.867.453
|% -2,27
|
|THYAO
|12,47
|272.716.459
|% 0,32
|
|YKBNK
|2,49
|217.648.528
|% 0,81
|
|MRGYO
|1,15
|83.789.739
|% 5,50
|
|YESIL
|2,33
|159.069.789
|% -3,72
|
|BJKAS
|6,87
|384.825.331
|% 6,51
|
|GARAN
|9,43
|539.897.821
|% 0,43
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4519
|8,4570
|% 0,37
|
|Euro
|9,9838
|9,9883
|% 0,29
|
|Sterlin
|11,6883
|11,7469
|% 0,50
|
|Frank
|9,1305
|9,1855
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2470
|2,2582
|% 0,31
|
|13:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-6,86
|
|Altın Gr.
|486
|486
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-10,00
|
|Tam
|3.202
|3.283
|-12,27
|
|Yarım
|1.548
|1.588
|-5,93
|
|Çeyrek
|776
|794
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,56
|23,59
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,13
|74,13
|0,62
|