***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
03.02.2021 18:13
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. (ISKPL.E) payında 04/02/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı" tedbirine ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı", "Emir Toplama Aşamalarında Denge Bilgisi Yayınının Kısıtlanması", "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" ve "Emir İptali, Miktar Azaltımı ve Fiyat Kötüleştirme Yasağı" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 03/03/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907281
BIST
18:051.534
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 22,12
|Açılış
|: 1.521
|
|Önceki Kapanış
|: 1.511
|
1.534
En Düşük
1.509
18:057,1530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0493
|Açılış
|: 7,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1700
|
7,2044
En Düşük
7,1238
18:058,6054
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0621
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6300
|
8,6838
En Düşük
8,5825
18:05421,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,22
|Açılış
|: 421,99
|
|Önceki Kapanış
|: 425,21
|
427,04
En Düşük
420,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YESIL
|242,00
|19.252.354
|% 10,00
|
|MERKO
|9,02
|149.942.810
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|21.067.269
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,56
|3.612.196
|% 10,00
|
|UZERB
|71,50
|1.442.227
|% 10,00
|
|AYCES
|72,00
|4.877.980
|% -10,00
|
|EMNIS
|35,02
|1.174.078
|% -9,74
|
|SEKUR
|34,00
|33.256.607
|% -9,04
|
|NIBAS
|33,00
|54.120.234
|% -8,33
|
|BTCIM
|10,28
|24.490.059
|% -8,30
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|GARAN
|10,10
|1.866.808.772
|% 4,23
|
|KOZAL
|123,90
|1.439.898.518
|% 2,14
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|EKGYO
|2,52
|2.785.621.750
|% 2,44
|
|TSKB
|1,87
|732.928.274
|% 1,63
|
|GSDHO
|2,63
|683.229.864
|% 4,78
|
|ODAS
|4,10
|1.063.308.670
|% 2,24
|
|DOHOL
|4,07
|983.021.918
|% -3,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1478
|7,1530
|% -0,68
|
|Euro
|8,5967
|8,6054
|% -0,72
|
|Sterlin
|9,7334
|9,7823
|% -0,77
|
|Frank
|7,9193
|7,9670
|% -0,87
|
|Riyal
|1,9010
|1,9105
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|0,22
|
|Altın Gr.
|422
|422
|-3,22
|
|Cumhuriyet
|2.811
|2.854
|2,00
|
|Tam
|2.798
|2.869
|1,36
|
|Yarım
|1.352
|1.388
|0,65
|
|Çeyrek
|678
|694
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,90
|26,93
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|58,48
|58,48
|0,68
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU100
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17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 22 artarak (% 0.85 ) 1, 337