***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarIşık Plastik payları, 28/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST Kocaeli, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 51.802.638, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiISIK PLASTIK XUTUM 28/01/2021ISIK PLASTIK XTUMY 28/01/2021ISIK PLASTIK XBANA 28/01/2021ISIK PLASTIK XUSIN 28/01/2021ISIK PLASTIK XKMYA 28/01/2021ISIK PLASTIK XSKOC 28/01/2021ISIK PLASTIK XHARZ 28/01/2021http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904952BIST