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***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

27.01.2021 16:49



***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

İlgili Şirketler [ISKPL]
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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

Işık Plastik payları, 28/01/2021 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Sınai, BIST Kimya Petrol Plastik, BIST Kocaeli, ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 51.802.638, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ISIK PLASTIK XUTUM 28/01/2021
ISIK PLASTIK XTUMY 28/01/2021
ISIK PLASTIK XBANA 28/01/2021
ISIK PLASTIK XUSIN 28/01/2021
ISIK PLASTIK XKMYA 28/01/2021
ISIK PLASTIK XSKOC 28/01/2021
ISIK PLASTIK XHARZ 28/01/2021



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904952


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BEYAZ 16,06 145.771.238 % 10,00  
ISATR 220.000,00 220.000 % 10,00  
LUKSK 48,44 18.442.579 % 9,99  
PAMEL 24,00 5.359.370 % 9,99  
KONTR 48,46 223.681.688 % 9,99  
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Frank 8,2680 8,3179 % 0,19  
Riyal 1,9620 1,9718 % 0,51  
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Altın Ons 1.848 1.849 -3,03  
Altın Gr. 439 439 1,67  
Cumhuriyet 2.906 2.950 -4,00  
Tam 2.892 2.964 -7,13  
Yarım 1.398 1.434 -3,45  
Çeyrek 701 717 -1,72  
Gümüş.Ons 25,28 25,31 -0,16  
Gümüş Gr. 6,00 6,00 -0,01  
B. Petrol 56,13 56,13 0,49  
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