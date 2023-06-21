***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ISKPL22.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaISIK PLASTIK ISKPL 0,012291 0,0110619Ek Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1160900BIST