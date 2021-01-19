***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi13/01/2021Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)11.286.293Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)21,79Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)16,1Aracı KuruluşGaranti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarAna PazarAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 14/01/2021 tarihinde onaylanan izahname çerçevesinde, Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 11.286.293 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 16,10 TL fiyattan 21-22/01/2021 tarihlerinde Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, ISKPL.HE (ikincil piyasada işlem kodu ISKPL.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.ISKPL.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun https://www.kap.org.tr/tr/bist-sirketler internet adresinde yayımlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903309BIST