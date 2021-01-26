***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
26.01.2021 16:18
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
26/01/2021
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
11.286.293
Baz Fiyat (TL)
16,1
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
28/01/2021
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
21-22/01/2021
Açıklamalar
Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 11.286.293 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 51.802.638 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.286.293 TL nominal değerli paylar 28/01/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 16,10 TL/pay baz fiyat, "ISKPL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904453
BIST
16:481.542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,54
|Açılış
|: 1.538
|
|Önceki Kapanış
|: 1.540
|
1.549
En Düşük
1.517
16:487,3556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0490
|Açılış
|: 7,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4351
En Düşük
7,3409
16:488,9480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0518
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9700
|
9,0211
En Düşük
8,9163
16:48439,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,13
|Açılış
|: 439,66
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,16
En Düşük
437,66
BIST En Aktif Hisseler16:48
|MAALT
|254,20
|42.125.911
|% 10,00
|
|VAKFN
|8,26
|26.574.563
|% 9,99
|
|KONTR
|44,06
|139.551.365
|% 9,99
|
|LUKSK
|44,04
|5.909.275
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|1.149.793
|% 9,99
|
|ATSYH
|9,18
|1.210.916
|% -10,00
|
|MERIT
|145,80
|147.695
|% -10,00
|
|SONME
|75,15
|1.032.035
|% -10,00
|
|POLTK
|441,50
|2.045.911
|% -9,99
|
|COSMO
|14,82
|1.964.050
|% -9,96
|
|EKGYO
|2,51
|1.744.619.707
|% 1,62
|
|GARAN
|9,58
|1.698.623.992
|% 0,42
|
|KARSN
|5,67
|1.376.385.661
|% 9,04
|
|KOZAL
|120,10
|1.129.440.176
|% -1,07
|
|KRDMD
|6,85
|790.622.828
|% -2,00
|
|EKGYO
|2,51
|1.744.619.707
|% 1,62
|
|TSKB
|1,94
|643.992.619
|% -1,02
|
|SKBNK
|1,53
|484.556.368
|% -1,29
|
|KARSN
|5,67
|1.376.385.661
|% 9,04
|
|IHLGM
|1,53
|370.517.020
|% -2,55
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3529
|7,3556
|% -0,66
|
|Euro
|8,9421
|8,9480
|% -0,58
|
|Sterlin
|10,0548
|10,1053
|% -0,36
|
|Frank
|8,2511
|8,3009
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9550
|1,9648
|% -0,65
|
|16:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|0,91
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.913
|2.957
|-23,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-20,17
|
|Yarım
|1.403
|1.439
|-9,76
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,88
|
|Gümüş.Ons
|25,50
|25,53
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|0,01
|
|B. Petrol
|55,87
|55,87
|0,19
|