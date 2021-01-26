***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması









***ISKPL*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )İlgili Şirketler [ISKPL]İlgili Fonlar []TürkçePayların İşlem Görmeye BaşlamasıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi26/01/2021Payları İşlem Görecek Şirket'in UnvanıIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)11.286.293Baz Fiyat (TL)16,1İşlem Göreceği PazarAna PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)1.000.000İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih28/01/2021Halka Arz YöntemiBorsada (In the Exchange)Halka Arz Tarihi21-22/01/2021AçıklamalarIşık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş.'nin (Şirket) 11.286.293 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 51.802.638 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen 11.286.293 TL nominal değerli paylar 28/01/2021 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 16,10 TL/pay baz fiyat, "ISKPL.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904453BIST