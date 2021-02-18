***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 11:04
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910763
BIST
12:391.558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 17,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.559
En Düşük
1.548
12:396,9606
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0054
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:398,4121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0204
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:39399,73
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,19
|Açılış
|: 399,73
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:37
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.885.439
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.820.226
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,14
|37.226.489
|% -6,76
|
|TMPOL
|19,35
|54.191.861
|% -6,52
|
|ISKPL
|39,80
|285.176.609
|% -6,40
|
|HALKB
|6,01
|2.561.819.483
|% 4,16
|
|SASA
|48,52
|1.288.371.869
|% 7,16
|
|THYAO
|12,51
|857.319.500
|% 2,54
|
|KOZAL
|144,90
|814.402.827
|% 1,83
|
|VAKBN
|4,49
|778.164.389
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.561.819.483
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|778.164.389
|% -0,88
|
|PETKM
|5,16
|478.371.884
|% 2,18
|
|SKBNK
|1,48
|128.154.589
|% -0,67
|
|EKGYO
|2,50
|199.091.207
|% 1,21
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9542
|6,9593
|% -0,10
|
|Euro
|8,4028
|8,4107
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6604
|9,7089
|% 0,36
|
|Frank
|7,7329
|7,7795
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8507
|1,8600
|% -0,02
|
|12:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,90
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,85
|
|Cumhuriyet
|2.665
|2.705
|-2,00
|
|Tam
|2.650
|2.717
|-4,47
|
|Yarım
|1.281
|1.314
|-2,17
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,08
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,24
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,12
|6,12
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,59
|64,59
|0,25
|