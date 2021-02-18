***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.02.2021 13:03
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910789
BIST
16:011.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 15,56
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.548
16:016,9482
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0178
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9225
16:018,4078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0161
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3628
16:01398,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,12
|Açılış
|: 398,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler15:59
|MERIT
|257,70
|889.580
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|14.936.253
|% 9,98
|
|ISGSY
|28,20
|12.492.472
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|6.804.182
|% 9,98
|
|LINK
|35,30
|58.834.691
|% 9,97
|
|SONME
|87,75
|9.266.643
|% -10,00
|
|NIBAS
|30,60
|11.878.520
|% -9,95
|
|IZMDC
|4,00
|73.218.118
|% -9,91
|
|CASA
|180,00
|1.514.848
|% -9,55
|
|RODRG
|27,02
|2.570.103
|% -9,08
|
|HALKB
|5,87
|3.182.948.215
|% 1,73
|
|SASA
|48,38
|2.445.521.509
|% 6,85
|
|KOZAL
|145,50
|1.334.445.460
|% 2,25
|
|GARAN
|9,52
|1.231.526.425
|% -0,31
|
|THYAO
|12,46
|1.221.741.296
|% 2,13
|
|HALKB
|5,87
|3.182.948.215
|% 1,73
|
|SKBNK
|1,52
|393.183.768
|% 2,01
|
|VAKBN
|4,46
|1.003.838.196
|% -1,55
|
|ODAS
|4,15
|812.458.731
|% 1,22
|
|TSKB
|1,75
|279.855.831
|% 1,16
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9464
|6,9489
|% -0,25
|
|Euro
|8,4046
|8,4116
|% 0,24
|
|Sterlin
|9,6698
|9,7183
|% 0,46
|
|Frank
|7,7211
|7,7676
|% 0,05
|
|Riyal
|1,8475
|1,8568
|% -0,19
|
|15:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,85
|
|Altın Gr.
|399
|399
|1,41
|
|Cumhuriyet
|2.650
|2.690
|-17,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-17,63
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,53
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,27
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|-0,04
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,33
|