***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.03.2021 13:21
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920850
BIST
14:351.372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,60%
|| -22,35
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.369
14:358,0386
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,0991
|Açılış
|: 8,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0949
En Düşük
7,9153
14:359,4903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 0,1347
|Açılış
|: 9,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,5500
En Düşük
9,3140
14:35446,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 6,06
|Açılış
|: 446,53
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
449,34
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler14:33
|BJKAS
|6,93
|528.598.035
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,42
|930.701
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|11.248.398
|% 9,99
|
|SELGD
|5,14
|3.036.506
|% 9,83
|
|RTALB
|22,96
|207.242.038
|% 9,44
|
|AVOD
|9,49
|658.438.048
|% -9,96
|
|VAKKO
|15,17
|5.197.193
|% -9,00
|
|UZERB
|50,00
|266.401
|% -8,17
|
|SEKUR
|32,60
|4.266.703
|% -8,12
|
|SNKRN
|35,00
|443.993
|% -7,89
|
|GARAN
|6,94
|1.823.614.958
|% -0,72
|
|AVOD
|9,49
|658.438.048
|% -9,96
|
|SISE
|7,29
|636.591.338
|% 0,97
|
|VESTL
|37,06
|622.092.051
|% -0,11
|
|BJKAS
|6,93
|528.598.035
|% 10,00
|
|GARAN
|6,94
|1.823.614.958
|% -0,72
|
|GSRAY
|3,83
|471.483.682
|% 7,28
|
|SKBNK
|1,18
|149.689.746
|% -2,48
|
|YKBNK
|2,16
|233.492.883
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,87
|171.046.351
|% -1,06
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0361
|8,0436
|% 1,31
|
|Euro
|9,4855
|9,4905
|% 1,44
|
|Sterlin
|11,0533
|11,1088
|% 1,75
|
|Frank
|8,5233
|8,5746
|% 1,41
|
|Riyal
|2,1411
|2,1519
|% 1,51
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.724
|-2,98
|
|Altın Gr.
|446
|446
|5,14
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.992
|5,00
|
|Tam
|2.928
|3.004
|-0,62
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|-0,30
|
|Çeyrek
|710
|727
|-0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,07
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,48
|6,49
|0,10
|
|B. Petrol
|63,08
|63,08
|1,13
|