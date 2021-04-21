***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2021 15:26
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930035
BIST
15:111.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,41%
|| -19,22
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:118,1803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0731
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:119,8456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0767
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:11468,79
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 4,97
|Açılış
|: 468,79
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.646.207
|% 9,99
|
|JANTS
|778,90
|62.811.230
|% 9,78
|
|FORMT
|1,14
|10.023.466
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.449.666
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|3.954.073
|% -9,96
|
|SAMAT
|3,81
|13.693.530
|% -9,93
|
|PETKM
|6,44
|756.158.228
|% -1,98
|
|EREGL
|18,25
|729.683.001
|% 0,11
|
|GARAN
|6,98
|686.279.366
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,12
|429.480.783
|% -1,11
|
|THYAO
|10,99
|331.139.761
|% -1,52
|
|YKBNK
|2,07
|299.003.923
|% -2,36
|
|PETKM
|6,44
|756.158.228
|% -1,98
|
|GARAN
|6,98
|686.279.366
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|222.904.642
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,82
|147.511.491
|% -1,09
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1747
|8,1803
|% 0,90
|
|Euro
|9,8354
|9,8456
|% 0,79
|
|Sterlin
|11,3436
|11,4005
|% 0,65
|
|Frank
|8,8629
|8,9163
|% 0,47
|
|Riyal
|2,1727
|2,1836
|% 0,79
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,06
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-1,03
|