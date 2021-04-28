***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.04.2021 11:11
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931619
BIST
11:061.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -5,55
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.385
11:068,1995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0055
|Açılış
|: 8,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1800
|
8,2452
En Düşük
8,1846
11:069,9046
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0285
|Açılış
|: 9,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8700
|
9,9649
En Düşük
9,8946
11:06466,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,38
|Açılış
|: 466,70
|
|Önceki Kapanış
|: 469,08
|
470,28
En Düşük
465,59
BIST En Aktif Hisseler11:04
|TKURU
|287,10
|360.598
|% 10,00
|
|UFUK
|19,03
|75.226
|% 10,00
|
|UZERB
|45,64
|197.941
|% 9,98
|
|INTEM
|42,14
|3.511.034
|% 9,97
|
|AYCES
|65,05
|3.358.158
|% 9,97
|
|FRIGO
|33,54
|8.843.290
|% -9,98
|
|DESA
|15,16
|10.368.791
|% -9,98
|
|IDGYO
|6,06
|471.601
|% -9,96
|
|ATLAS
|2,03
|848.085
|% -9,78
|
|PENGD
|3,63
|27.845.755
|% -7,40
|
|GARAN
|7,16
|268.699.216
|% 0,56
|
|PETKM
|6,48
|251.687.905
|% -0,61
|
|EREGL
|19,54
|237.325.368
|% 0,46
|
|THYAO
|11,90
|209.568.195
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,18
|206.129.633
|% 0,98
|
|PETKM
|6,48
|251.687.905
|% -0,61
|
|GARAN
|7,16
|268.699.216
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,09
|75.756.003
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,18
|206.129.633
|% 0,98
|
|TSKB
|1,21
|30.238.699
|% 0,83
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1953
|8,1988
|% -0,08
|
|Euro
|9,8981
|9,9062
|% -0,27
|
|Sterlin
|11,3517
|11,4086
|% -0,30
|
|Frank
|8,9208
|8,9745
|% -0,34
|
|Riyal
|2,1814
|2,1923
|% -0,08
|
|11:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-7,03
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-2,16
|
|Cumhuriyet
|3.105
|3.152
|-20,00
|
|Tam
|3.090
|3.170
|-18,41
|
|Yarım
|1.494
|1.533
|-8,90
|
|Çeyrek
|749
|767
|-4,46
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,86
|6,87
|-0,07
|
|B. Petrol
|65,98
|65,98
|0,11
|
Seans Raporu
11:04
daha fazla
-
11:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, KOZAA, KOZAL
-
11:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KRDMD, TUPRS, KCHOL
-
11:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5 kaybederek (% -0.41 ) 1, 203
-
11:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BALAT, INTEM, TKURU, UZERB, AYCES, MERIT, LUKSK, UFUK, SEYKM, MMCAS
-
11:15
Tabandan işlem gören hisse senetleri : IDGYO, DESA, FRIGO, ATLAS