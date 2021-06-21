***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.06.2021 16:19
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943394
BIST
16:191.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,89
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.396
En Düşük
1.378
16:198,7699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0326
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7320
|
8,7955
En Düşük
8,7218
16:1910,4407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0729
|Açılış
|: 10,4150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3500
|
10,4679
En Düşük
10,3648
16:19501,17
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 5,50
|Açılış
|: 501,17
|
|Önceki Kapanış
|: 495,67
|
504,53
En Düşük
496,09
BIST En Aktif Hisseler16:19
|OZBAL
|10,12
|7.770.794
|% 10,00
|
|TKURU
|153,10
|5.056.359
|% 9,99
|
|VKFYO
|6,07
|7.327.927
|% 9,96
|
|VAKFN
|9,61
|142.034.971
|% 9,95
|
|EUKYO
|8,66
|12.807.663
|% 9,62
|
|METUR
|6,39
|63.740.420
|% -10,00
|
|BERA
|15,24
|191.566.509
|% -9,98
|
|UZERB
|40,76
|637.191
|% -9,98
|
|DENGE
|3,40
|433.388
|% -7,36
|
|BRMEN
|2,04
|90.687
|% -7,27
|
|THYAO
|14,52
|1.175.411.864
|% -0,14
|
|GARAN
|8,12
|655.470.835
|% -0,49
|
|EKGYO
|2,11
|604.624.950
|% 2,43
|
|EREGL
|18,03
|444.529.657
|% 1,35
|
|KRDMD
|6,77
|428.348.694
|% -0,29
|
|EKGYO
|2,11
|604.624.950
|% 2,43
|
|YKBNK
|2,14
|272.254.099
|% -0,47
|
|GARAN
|8,12
|655.470.835
|% -0,49
|
|THYAO
|14,52
|1.175.411.864
|% -0,14
|
|BOBET
|6,15
|405.700.285
|% 7,89
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7675
|8,7699
|% 0,37
|
|Euro
|10,4345
|10,4407
|% 0,70
|
|Sterlin
|12,1345
|12,1954
|% 0,88
|
|Frank
|9,4871
|9,5443
|% 0,60
|
|Riyal
|2,3326
|2,3443
|% 0,42
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|501
|501
|5,62
|
|Cumhuriyet
|3.323
|3.374
|30,00
|
|Tam
|3.306
|3.391
|30,56
|
|Yarım
|1.598
|1.640
|14,79
|
|Çeyrek
|801
|820
|7,39
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,08
|
Seans Raporu
16:19
daha fazla
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 89 artarak (% 0.06 ) 1, 502
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16:33XU100
Endeks 1, 387 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 27 altında . İşlem hacmi 9, 229.00 milyon TL de
-
16:31PAMEL
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 33.50 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 108 adet işlem
-
16:29ALCAR
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 271.10 lira fiyatla işlem gören hissede 40, 834 adet işlem
-
16:28XU100
Endeks 1, 389 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 9, 162.00 milyon TL de