***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.07.2021 17:45
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950370
BIST
17:381.362
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -16,17
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
17:388,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0273
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6203
17:3810,2739
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0187
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
17:38501,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -2,12
|Açılış
|: 501,43
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler17:38
|VBTYZ
|13,72
|46.009.965
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.282.133
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|1.889.712
|% 9,89
|
|MARTI
|2,03
|28.968.308
|% 9,73
|
|EDIP
|3,16
|42.922.382
|% 9,72
|
|IDEAS
|49,46
|21.640.224
|% -9,99
|
|AVHOL
|5,33
|10.319.872
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.495.678
|% -9,96
|
|TKURU
|199,00
|1.614.883
|% -8,67
|
|DENGE
|1,08
|977.432
|% -8,47
|
|GARAN
|8,67
|1.341.449.353
|% 1,64
|
|THYAO
|13,41
|793.425.972
|% -1,18
|
|KRDMD
|7,21
|622.469.474
|% -0,14
|
|EREGL
|18,20
|491.952.417
|% 0,83
|
|PETKM
|5,36
|462.395.774
|% -1,47
|
|YKBNK
|2,27
|407.881.067
|% -0,44
|
|GARAN
|8,67
|1.341.449.353
|% 1,64
|
|PEKGY
|1,09
|122.958.683
|% -0,91
|
|EKGYO
|1,80
|206.035.121
|% -2,70
|
|KRDMD
|7,21
|622.469.474
|% -0,14
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6281
|8,6308
|% -0,32
|
|Euro
|10,2176
|10,2739
|% -0,18
|
|Sterlin
|11,9653
|12,0253
|% -0,28
|
|Frank
|9,4009
|9,4575
|% -0,32
|
|Riyal
|2,2953
|2,3068
|% -0,27
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|-1,60
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,22
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,23
|7,24
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,00
|75,00
|-0,55
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:50IZFAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 602 adet işlem
-
17:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 43 kaybederek (% -0.97 ) 1, 474
-
17:48
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:48XU100
Endeks 1, 364 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 05 altında . İşlem hacmi 10, 296.00 milyon TL de
-
17:48BLCYT
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 17.37 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 637, 932 adet işlem