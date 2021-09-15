***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2021 11:49
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963891
BIST
13:331.439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 4,47
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.434
13:338,4359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0043
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4161
13:339,9854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0186
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0030
En Düşük
9,9516
13:33488,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,57
|Açılış
|: 488,89
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
487,64
BIST En Aktif Hisseler13:31
|OYLUM
|6,27
|18.675.606
|% 10,00
|
|YUNSA
|13,23
|22.571.973
|% 9,98
|
|DESPC
|12,46
|54.304.080
|% 9,97
|
|MAVI
|63,95
|150.124.684
|% 9,41
|
|AKSA
|20,22
|63.546.671
|% 5,81
|
|KTSKR
|70,10
|1.743.597
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|63.860.876
|% -9,92
|
|DIRIT
|5,86
|446.347
|% -9,71
|
|SELVA
|8,35
|59.457.292
|% -9,04
|
|UZERB
|29,10
|72.126
|% -7,03
|
|GARAN
|9,57
|476.994.255
|% 0,10
|
|TUPRS
|108,40
|451.325.819
|% 1,59
|
|KRDMD
|7,07
|366.687.020
|% 0,00
|
|YEOTK
|42,30
|355.327.765
|% -1,26
|
|YKBNK
|2,49
|280.302.321
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,49
|280.302.321
|% 0,40
|
|MRGYO
|1,14
|126.402.071
|% -1,72
|
|KRDMD
|7,07
|366.687.020
|% 0,00
|
|GARAN
|9,57
|476.994.255
|% 0,10
|
|ODAS
|1,48
|69.880.777
|% 1,37
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4338
|8,4371
|% 0,07
|
|Euro
|9,9796
|9,9879
|% 0,21
|
|Sterlin
|11,6177
|11,6760
|% 0,05
|
|Frank
|9,1547
|9,2098
|% 0,26
|
|Riyal
|2,2405
|2,2517
|% -0,08
|
|13:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.802
|-3,08
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|8,00
|
|Tam
|3.219
|3.300
|6,53
|
|Yarım
|1.556
|1.596
|3,16
|
|Çeyrek
|780
|798
|1,58
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|74,59
|74,59
|0,99
|