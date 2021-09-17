***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2021 10:09
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964212
BIST
10:481.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,28
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.426
En Düşük
1.419
10:488,5907
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0649
|Açılış
|: 8,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5947
En Düşük
8,5060
10:4810,1177
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0588
|Açılış
|: 9,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,1390
En Düşük
10,0237
10:48486,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 5,85
|Açılış
|: 486,37
|
|Önceki Kapanış
|: 480,52
|
487,20
En Düşük
480,15
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TEZOL
|18,44
|9.936.062
|% 9,96
|
|GARFA
|10,20
|3.312.386
|% 9,09
|
|KLNMA
|23,98
|329.485
|% 8,31
|
|HURGZ
|2,37
|15.626.369
|% 6,28
|
|AYES
|19,99
|66.367
|% 4,88
|
|NUGYO
|14,88
|14.085.846
|% -8,26
|
|COSMO
|9,76
|151.280
|% -8,01
|
|KTSKR
|66,50
|10.799.310
|% -7,77
|
|IHGZT
|1,07
|36.084.706
|% -7,76
|
|ISKPL
|7,41
|98.628.452
|% -7,49
|
|GARAN
|9,50
|334.302.903
|% 0,00
|
|THYAO
|12,59
|298.322.662
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,48
|155.568.528
|% 0,40
|
|YEOTK
|53,75
|139.822.910
|% 3,76
|
|PETKM
|6,26
|135.996.639
|% 1,46
|
|YKBNK
|2,48
|155.568.528
|% 0,40
|
|GARAN
|9,50
|334.302.903
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,07
|36.084.706
|% -7,76
|
|THYAO
|12,59
|298.322.662
|% 0,96
|
|PETKM
|6,26
|135.996.639
|% 1,46
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5870
|8,5907
|% 0,76
|
|Euro
|10,1136
|10,1177
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,8112
|11,8704
|% 0,78
|
|Frank
|9,2292
|9,2848
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2827
|2,2942
|% 0,75
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|7,64
|
|Altın Gr.
|486
|486
|5,77
|
|Cumhuriyet
|3.192
|3.240
|-35,00
|
|Tam
|3.173
|3.255
|-36,43
|
|Yarım
|1.534
|1.575
|-17,63
|
|Çeyrek
|769
|787
|-8,81
|
|Gümüş.Ons
|22,95
|22,97
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,06
|
|B. Petrol
|75,36
|75,36
|-0,31
|