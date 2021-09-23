***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.09.2021 14:11
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964964
BIST
14:471.401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,39
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.407
|
1.417
En Düşük
1.394
14:478,7396
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0877
|Açılış
|: 8,7350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6400
|
8,8021
En Düşük
8,6232
14:4710,2569
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 0,1425
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1355
|
10,3360
En Düşük
10,1002
14:47499,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 7,41
|Açılış
|: 499,34
|
|Önceki Kapanış
|: 491,93
|
502,14
En Düşük
490,20
BIST En Aktif Hisseler14:47
|YEOTK
|66,55
|202.793.177
|% 10,00
|
|BAGFS
|19,80
|974.238
|% 10,00
|
|OYLUM
|10,58
|22.685.082
|% 9,98
|
|RALYH
|4,67
|58.806.879
|% 9,88
|
|KIMMR
|4,23
|4.177.184
|% 9,87
|
|AKYHO
|2,47
|95.716.796
|% -8,86
|
|DESPC
|10,81
|15.843.719
|% -8,62
|
|KTSKR
|57,85
|16.712.050
|% -8,17
|
|DOGUB
|4,82
|8.915.022
|% -6,59
|
|UZERB
|28,10
|138.887
|% -5,26
|
|GARAN
|9,31
|2.020.395.786
|% -1,79
|
|EREGL
|16,84
|748.199.437
|% -0,36
|
|THYAO
|13,24
|723.834.014
|% 0,38
|
|YKBNK
|2,40
|536.491.759
|% -1,64
|
|TUPRS
|111,60
|460.479.945
|% 0,72
|
|YKBNK
|2,40
|536.491.759
|% -1,64
|
|GARAN
|9,31
|2.020.395.786
|% -1,79
|
|EKGYO
|1,84
|349.742.203
|% 2,79
|
|ODAS
|1,34
|106.695.921
|% -0,74
|
|AKBNK
|5,38
|406.138.772
|% -1,82
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7341
|8,7396
|% 1,01
|
|Euro
|10,2493
|10,2569
|% 1,41
|
|Sterlin
|11,9811
|12,0412
|% 2,00
|
|Frank
|9,4389
|9,4958
|% 1,47
|
|Riyal
|2,3300
|2,3417
|% 1,31
|
|14:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,57
|
|Altın Gr.
|499
|499
|6,77
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|29,00
|
|Tam
|3.278
|3.362
|30,40
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|14,71
|
|Çeyrek
|795
|813
|7,36
|
|Gümüş.Ons
|22,66
|22,68
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|0,07
|
|B. Petrol
|75,84
|75,84
|-0,35
|
Seans Raporu
14:47
daha fazla
-
15:00ISKPL
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 6.32 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 935, 583 adet işlem
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14:59ISKPL
Yüzde -3.95 oranında düşüşle 6.33 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 904, 716 adet işlem
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14:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 32 kaybederek (% -0.62 ) 1, 502
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14:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, EKGYO