***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 10:57
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980821
BIST
12:141.909
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 29,21
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
12:1413,8185
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1552
|Açılış
|: 13,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8250
En Düşük
13,5361
12:1415,6223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1135
|Açılış
|: 15,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6303
En Düşük
15,3327
12:14782,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 3,89
|Açılış
|: 782,99
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
784,52
En Düşük
771,62
BIST En Aktif Hisseler12:14
|PKENT
|4.478,20
|21.710.061
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|1.014.606
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.172.751
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|82.660.726
|% 9,98
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|3.713.150
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,76
|72.764.541
|% -7,84
|
|KUTPO
|97,10
|86.606.852
|% -7,44
|
|THYAO
|19,21
|1.542.498.609
|% 5,26
|
|KRDMD
|9,43
|750.090.390
|% 0,86
|
|PETKM
|8,19
|569.746.614
|% 0,24
|
|EREGL
|24,16
|529.184.707
|% 3,25
|
|GARAN
|11,66
|483.478.760
|% 0,09
|
|TSKB
|1,58
|345.116.477
|% 5,33
|
|SKBNK
|1,19
|154.758.370
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,42
|308.805.272
|% 0,59
|
|EKGYO
|2,36
|208.516.877
|% 0,00
|
|THYAO
|19,21
|1.542.498.609
|% 5,26
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8119
|13,8185
|% 1,14
|
|Euro
|15,6012
|15,6223
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,2361
|18,3275
|% 0,42
|
|Frank
|14,9010
|14,9908
|% 0,58
|
|Riyal
|3,6632
|3,6816
|% 0,65
|
|12:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.767
|-0,96
|
|Altın Gr.
|784
|784
|4,52
|
|Cumhuriyet
|5.175
|5.249
|91,00
|
|Tam
|5.152
|5.283
|100,14
|
|Yarım
|2.490
|2.555
|48,44
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|24,22
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,31
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,88
|9,90
|0,03
|
|B. Petrol
|71,52
|71,52
|1,85
|
Seans Raporu
12:14
daha fazla
-
12:24METUR
Yüzde 6.86 oranında artışla 3.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 294, 438 adet işlem
-
12:23EUKYO
Yüzde 4.70 oranında artışla 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 484, 629 adet işlem
-
12:22
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, BIMAS, VESTL
-
12:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 56 artarak (% 1.54 ) 1, 689
-
12:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YKSLN, POLTK, KUYAS, QNBFL, YONGA, PCILT, TAVHL, PKENT