***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2021 12:47
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980844
BIST
13:151.905
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 25,34
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.913
En Düşük
1.894
13:1513,6041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0592
|Açılış
|: 13,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
13:1515,3978
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,1110
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
13:15769,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -9,32
|Açılış
|: 769,78
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
789,82
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler13:13
|PKENT
|4.478,20
|22.843.046
|% 10,00
|
|ISBTR
|56.367,00
|2.705.616
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.433.948
|% 9,99
|
|YONGA
|26,86
|328.766
|% 9,99
|
|KTSKR
|35,72
|115.956.416
|% 9,98
|
|RALYH
|15,58
|1.287.126
|% -9,99
|
|DOBUR
|172,00
|106.296
|% -9,99
|
|PRKAB
|57,15
|11.445.145
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,68
|111.944.037
|% -9,12
|
|SNPAM
|9,33
|125.122
|% -8,89
|
|THYAO
|19,20
|1.719.081.264
|% 5,21
|
|KRDMD
|9,36
|954.480.851
|% 0,11
|
|SISE
|13,29
|730.655.970
|% -0,23
|
|GARAN
|11,66
|682.427.687
|% 0,09
|
|PETKM
|8,18
|663.269.903
|% 0,12
|
|TSKB
|1,60
|380.015.767
|% 6,67
|
|SKBNK
|1,20
|181.748.325
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|382.776.895
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,37
|260.851.227
|% 0,42
|
|KRDMD
|9,36
|954.480.851
|% 0,11
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6471
|13,6645
|% 0,01
|
|Euro
|15,4167
|15,4990
|% -0,06
|
|Sterlin
|17,9191
|18,0089
|% -1,32
|
|Frank
|14,6386
|14,7268
|% -1,20
|
|Riyal
|3,5951
|3,6131
|% -1,22
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|2,34
|
|Altın Gr.
|789
|789
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.201
|5.280
|122,00
|
|Tam
|5.172
|5.307
|124,30
|
|Yarım
|2.500
|2.567
|60,12
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|30,07
|
|Gümüş.Ons
|22,31
|22,36
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,96
|0,10
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|1,90
|