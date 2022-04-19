***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.04.2022 11:43
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021709
BIST
12:182.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 15,75
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.532
En Düşük
2.521
12:1814,6619
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0253
|Açılış
|: 14,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6677
En Düşük
14,6258
12:1815,8389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0449
|Açılış
|: 15,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8573
En Düşük
15,7630
12:18932,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,97
|Açılış
|: 932,34
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
933,76
En Düşük
928,73
BIST En Aktif Hisseler12:18
|AYEN
|15,58
|14.013.505
|% 7,97
|
|DAGHL
|18,85
|6.912.169
|% 7,47
|
|AYGAZ
|35,88
|45.420.697
|% 6,98
|
|ARCLK
|68,95
|422.025.545
|% 6,65
|
|IHAAS
|19,83
|18.952.423
|% 6,44
|
|MMCAS
|3,26
|644.645
|% -9,70
|
|ISGYO
|11,35
|33.832.448
|% -7,72
|
|METUR
|3,76
|13.190.168
|% -4,81
|
|KENT
|220,00
|291.500
|% -4,35
|
|AYCES
|68,00
|3.481.259
|% -4,23
|
|THYAO
|37,86
|1.345.779.350
|% 0,58
|
|GARAN
|14,43
|1.334.929.181
|% 0,07
|
|KRDMD
|16,30
|1.303.490.542
|% 0,99
|
|TUPRS
|255,30
|998.764.091
|% 1,51
|
|YKBNK
|5,32
|867.313.119
|% 1,53
|
|EKGYO
|2,94
|552.930.398
|% 1,38
|
|YKBNK
|5,32
|867.313.119
|% 1,53
|
|DOHOL
|3,86
|543.604.190
|% 2,12
|
|TSKB
|2,02
|237.977.778
|% 1,00
|
|GARAN
|14,43
|1.334.929.181
|% 0,07
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6598
|14,6619
|% 0,17
|
|Euro
|15,8285
|15,8389
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,0420
|19,1375
|% 0,28
|
|Frank
|15,4352
|15,5282
|% 0,02
|
|Riyal
|3,8976
|3,9171
|% 0,33
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-2,42
|
|Altın Gr.
|932
|932
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.267
|-33,00
|
|Tam
|6.146
|6.300
|-31,17
|
|Yarım
|2.971
|3.047
|-15,08
|
|Çeyrek
|1.490
|1.524
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,18
|12,19
|0,01
|
|B. Petrol
|112
|112
|-1,58
|