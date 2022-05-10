***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.05.2022 13:11
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028219
BIST
13:532.486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 19,83
|Açılış
|: 2.478
|
|Önceki Kapanış
|: 2.466
|
2.495
En Düşük
2.478
13:5315,2659
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,1809
|Açılış
|: 15,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,1350
|
15,2659
En Düşük
15,0772
13:5316,1302
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 0,1891
|Açılış
|: 16,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
16,1548
En Düşük
15,9282
13:53910,86
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 11,59
|Açılış
|: 910,86
|
|Önceki Kapanış
|: 899,27
|
913,63
En Düşük
898,85
BIST En Aktif Hisseler13:53
|PKENT
|229,40
|68.357.042
|% 9,97
|
|IMASM
|24,12
|16.226.248
|% 9,94
|
|EMNIS
|27,22
|1.333.971
|% 9,94
|
|LIDFA
|7,66
|24.460.439
|% 9,90
|
|DENGE
|2,03
|27.533.814
|% 9,73
|
|SELVA
|15,82
|10.152.563
|% -9,96
|
|GEDZA
|24,74
|49.526.134
|% -9,77
|
|GMTAS
|3,02
|19.681.503
|% -8,48
|
|AKSGY
|2,16
|23.729.369
|% -6,49
|
|KARSN
|5,12
|518.656.086
|% -6,23
|
|SISE
|19,64
|1.628.523.205
|% 1,97
|
|THYAO
|42,58
|1.493.327.987
|% 0,66
|
|KRDMD
|16,54
|1.473.051.690
|% 1,29
|
|EREGL
|34,14
|1.198.607.405
|% 1,85
|
|ASELS
|24,26
|1.187.750.007
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,82
|900.619.399
|% 5,22
|
|YKBNK
|4,86
|620.428.363
|% 0,00
|
|KARSN
|5,12
|518.656.086
|% -6,23
|
|DOHOL
|3,76
|349.541.079
|% 1,90
|
|AKBNK
|8,70
|803.938.023
|% 0,46
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,2553
|15,2659
|% 1,20
|
|Euro
|16,1095
|16,1302
|% 1,19
|
|Sterlin
|18,7727
|18,8669
|% 1,24
|
|Frank
|15,2356
|15,3274
|% 0,78
|
|Riyal
|4,0531
|4,0734
|% 1,08
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.859
|4,39
|
|Altın Gr.
|911
|911
|11,83
|
|Cumhuriyet
|6.159
|6.252
|36,00
|
|Tam
|6.135
|6.291
|39,29
|
|Yarım
|2.965
|3.043
|19,01
|
|Çeyrek
|1.487
|1.522
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,72
|0,14
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,77
|