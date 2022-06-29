***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2022 16:40
***ISKPL*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ISKPL]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ISKPL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040023
BIST
16:542.458
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,41
|Açılış
|: 2.493
|
|Önceki Kapanış
|: 2.490
|
2.494
En Düşük
2.447
16:5416,6563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0259
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7400
|
16,7236
En Düşük
16,5311
16:5417,4692
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0840
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6000
|
17,5880
En Düşük
17,3631
16:54973,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -2,91
|Açılış
|: 973,19
|
|Önceki Kapanış
|: 976,11
|
981,03
En Düşük
968,94
BIST En Aktif Hisseler16:52
|COSMO
|11,55
|535.451
|% 10,00
|
|ULUSE
|223,80
|23.133.199
|% 9,98
|
|BMSCH
|11,37
|104.122.824
|% 9,96
|
|TURSG
|5,35
|400.731.475
|% 9,86
|
|GZNMI
|41,44
|31.610.446
|% 9,23
|
|LIDFA
|12,60
|62.723.549
|% -10,00
|
|MAKIM
|16,94
|442.546.746
|% -9,99
|
|SELVA
|7,47
|96.346.341
|% -9,45
|
|YEOTK
|59,10
|75.331.180
|% -8,94
|
|BASCM
|3,90
|610.887
|% -7,14
|
|THYAO
|47,58
|3.964.177.242
|% -0,96
|
|SISE
|21,32
|1.465.518.687
|% -0,47
|
|EREGL
|27,24
|1.243.351.248
|% -1,16
|
|ASELS
|23,22
|1.134.123.555
|% 0,09
|
|SAHOL
|19,74
|844.595.496
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,60
|452.286.006
|% -0,76
|
|ODAS
|2,98
|484.305.056
|% -2,30
|
|YKBNK
|4,42
|645.612.387
|% -1,12
|
|TSKB
|2,05
|293.225.746
|% -0,97
|
|AKBNK
|8,28
|829.718.449
|% -0,36
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6366
|16,6494
|% -0,20
|
|Euro
|17,4418
|17,4660
|% -0,50
|
|Sterlin
|20,0931
|20,1939
|% -0,84
|
|Frank
|17,3656
|17,4702
|% 0,09
|
|Riyal
|4,4204
|4,4426
|% -0,24
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|-2,01
|
|Altın Gr.
|976
|976
|-0,38
|
|Cumhuriyet
|6.533
|6.632
|7,00
|
|Tam
|6.517
|6.606
|-31,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,75
|20,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,13
|11,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|115
|115
|1,37
|
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